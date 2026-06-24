Rimini, nasce un nuovo gruppo di volontari: sono i genitori del Liceo Cesare Valgimigli

La rete civica riminese conta oggi 77 gruppi attivi e sono 1124 i volontari iscritti ad oggi

La scorsa settimana è stato dato il via libera alla costituzione di un nuovo gruppo di volontariato civico: il Ci.Vi.Vo. "Liceo Cesare - Valgimigli", nato dall'impegno di un gruppo di genitori per la cura degli spazi scolastici. Con questo ingresso la rete civica riminese arriva a 77 gruppi costituiti, in un contesto in cui l'interesse dei cittadini verso il volontariato civico è in crescita, soprattutto nelle scuole: i gruppi che operano in ambito scolastico rappresentano infatti una quota significativa del progetto Ci.Vi.Vo.

Il gruppo nasce dalla disponibilità di alcuni genitori degli studenti del Liceo Cesare - Valgimigli, che hanno scelto di mettersi a disposizione per contribuire alla cura e alla valorizzazione della scuola come bene comune. L'obiettivo è migliorare il decoro, la funzionalità e la vivibilità degli spazi scolastici, attraverso l'organizzazione di laboratori didattici dedicati alle materie scientifiche, iniziative di partecipazione civica rivolte alle famiglie e piccoli interventi di manutenzione e cura delle aree verdi. Ogni attività dovrà essere condivisa e autorizzata dalla dirigenza scolastica. Il Comune fornirà indicazioni operative e, quando possibile, strumenti e attrezzature, mentre per gli interventi tecnici più complessi potrà essere coinvolta Anthea S.r.l., già affidataria di servizi per l'ente.

Come noto i volontari prestano la propria attività gratuitamente e per fini esclusivamente solidaristici. Sono tenuti al rispetto delle procedure di sicurezza e all'utilizzo di attrezzature certificate, e sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Il Patto di Collaborazione resta valido fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di rinnovo previa verifica dei risultati raggiunti.

"Anche in questi giorni - precisa l’assessore Francesco Bragagni - nonostante il caldo, i volontari non si fermano. Proprio in queste ore alcuni gruppi stanno tinteggiando alcune aule della scuola Bertola, mentre il gruppo Ci.Vi.Vo. Banca Malatestiana per la scuola sta individuando il prossimo istituto in cui intervenire per la tinteggiatura dei locali, nel fine settimana. Un impegno costante che dimostra quanto il volontariato civico, e in particolare quello dedicato alle scuole, sia sempre più sentito dalla nostra comunità. Voglio ringraziare questo piccolo esercito operativo, che ogni giorno si dedica con generosità alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni e delle aree urbane della nostra città”.

La rete civica riminese conta oggi 77 gruppi attivi e sono 1124 i volontari iscritti ad oggi, impegnati nella cura dei beni comuni della città. Chi desidera aderire può contattare l'ufficio Ci.Vi.Vo. al numero 0541 704920 o scrivere a [email protected].