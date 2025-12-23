Rimini, Natale da ricordare alla Tabaccheria dell’Oro: 50mila euro vinti al Superenalotto

La vincita da 50mila euro sarà divisa tra i 14 fortunati giocatori

Natale fortunato alla Tabaccheria dell'Oro di via Marecchiese a Rimini. Un sistema da 105 euro, giocato da 14 clienti, è risultato vincitore di 50mila euro al Superenalotto. I clienti si divideranno la cifra del concorso speciale Sisal.

La tabaccheria, gestita dalle sorelle Barbara e Roberta, non è nuova a vincite importanti. "Siamo stra-felici per i nostri 14 fortunati clienti" dicono le titolari "una bella tredicesima per loro".

Un Natale di festeggiamenti che si unisce ad un altro importante anniversario: sabato 20 dicembre Barbara e Roberta hanno festeggiato 25 anni di attività. "Abbiamo iniziato 25 anni fa questa avventura" dicono le due donne "ancora abbiamo i clienti che ci hanno visto crescere".