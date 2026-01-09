Rimini, nel 2025 oltre 11.000 segnalazioni all'Ufficio Relazioni con il pubblico

Sempre più contatti diretti e segnalazioni

Il 2025 si chiude con un bilancio tutto al positivo per l’attività dell’Ufficio Relazioni con il pubblico di Rimini, in piazza Cavour 29, che registra, evidenzia l'amministrazione comunale, "un significativo incremento dei contatti con l’utenza e conferma il proprio ruolo di punto di ascolto e di informazione sempre vicino al cittadino, sia in presenza che ‘a distanza’ attraverso le tecnologie".

Nel corso dell'anno sono stati 15645 i contatti allo sportello (+14.29%). A questi si aggiungono 26880 telefonate, oltre 20.000 e-mail gestite, 11336 segnalazioni trattate (+18.24).

I cittadini si rivolgono all'ufficio per ricevere informazioni sulle procedure e sui servizi comunali come ad esempio: come richiedere la carta di identità, come effettuare il cambio di residenza, come ottenere le informazioni sulla Tari, come usufruire delle varie agevolazioni che il comune offre dalla scuola alla stessa Tari, dal bando maternità al bando per le famiglie numerose, alla carta ‘dedicata a te’, come accedere ai servizi sociali o al settore scuola, come richiedere i permessi alle ZTL del centro storico e del parco del mare, come reperire la modulistica per le varie procedure.

L'ufficio è anche un punto di riferimento per conoscere le varie attività e eventi che l'amministrazione organizza. Ma soprattutto l'ufficio Urp rimane un punto d'ascolto per le varie segnalazioni. Nel 2025 sono pervenute 11336 segnalazioni che hanno contribuito a migliorare la città. Diversi sono i canali che si possono utilizzare per effettuare una segnalazione: e-mail ([email protected]), app Rilfedeur su Apple Store e su Google Play, piattaforma on line di Rilfedeur (https://rilfedeur.comune.rimini.it/rilfedeurWeb/segnalazione/sito/segnalazione_rn.html), telefono (0541/704704), sportello (Piazza Cavour 29). Tutte le segnalazioni vengono prese in carico dall'ufficio e smistate agli uffici competenti per la gestione e la risoluzione.