Rimini nella morsa del carovita: inflazione all'1,8% e stangata da 500 euro a famiglia

Prezzi in salita a Rimini: la città tra le più care d'Italia, ma il "record" resta al Nord

Anche Rimini entra nella classifica delle città italiane dove il costo della vita cresce di più, pur restando distante dai livelli record registrati nel Nord Italia in vista delle Olimpiadi invernali.

Secondo i dati diffusi dall’Istat e rielaborati dall’Unione Nazionale Consumatori, a febbraio l’inflazione continua a incidere sulle famiglie riminesi con un aumento medio annuo della spesa pari a circa 496 euro, corrispondente a un incremento dei prezzi dell’1,8%. Un dato che colloca la città romagnola nella parte alta della graduatoria nazionale, al pari di Verona.

A dominare la classifica sono però Milano e Belluno, dove – secondo l’Unc – si registrano “speculazioni record” legate ai Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Nel capoluogo lombardo l’inflazione raggiunge il 3,9%, con una stangata annuale di 1.197 euro a famiglia, mentre i servizi di alloggio segnano un impressionante +87% rispetto a gennaio. Ancora più alta l’inflazione a Belluno (+4,3%), con un aggravio di spesa di oltre 1.100 euro annui.

Subito dietro si piazzano Varese, Trento e Bolzano, tutte con aumenti significativi, mentre Rimini si conferma tra le realtà dove il caro vita si fa sentire, complice anche la forte vocazione turistica che incide su servizi e prezzi.

All’opposto, tra le città più “virtuose” spicca Pisa, dove l’inflazione è quasi nulla (+0,1%) e l’aumento della spesa si limita a 27 euro annui. Seguono Campobasso e Potenza, con rincari contenuti.

Il quadro nazionale evidenzia dunque un’Italia divisa: mentre al Nord pesano eventi internazionali e dinamiche speculative, città come Rimini si trovano in una posizione intermedia, dove l’aumento dei prezzi resta significativo ma ancora lontano dai picchi più estremi.