Indagine della Procura di Rimini Rimini, niente sequestro da 1,1 milioni per un 62enne

Il gip respinge la richiesta della Procura: contestate operazioni immobiliari e finanziarie non dichiarate per oltre 2,5 milioni

Un 62enne, già noto alle forze dell'ordine e attualmente in carcere, è al centro di una nuova indagine della Procura di Rimini per non aver comunicato le variazioni del proprio patrimonio durante la sorveglianza speciale. Il gip ha però respinto la richiesta di sequestro preventivo di beni per oltre 1,1 milioni di euro, accogliendo le tesi della difesa, rappresentata dall'avvocato Stefano Caroli.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe omesso di dichiarare immobili ereditati per oltre 560mila euro e operazioni immobiliari e finanziarie per più di 2,5 milioni. Per il giudice non sussiste tuttavia un concreto pericolo di dispersione dei beni, anche considerando la detenzione dell'indagato e la natura prevalentemente immobiliare del patrimonio.

Intanto, al 62enne è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini, che potrebbe preludere a una richiesta di rinvio a giudizio.