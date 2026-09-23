Rimini, nuova area verde tra via Oslo e viale Londra: panchine e videosorveglianza

Avviato il procedimento per la riqualificazione di 175 metri quadrati. Osservazioni entro il 23 novembre

Rimini avvia l’iter per riqualificare l’area verde all’incrocio tra via Oslo e viale Londra. Il progetto prevede uno spazio di circa 175 metri quadrati con panchine, illuminazione e videosorveglianza, integrato nel percorso ciclo-pedonale della zona.

La documentazione è depositata per 60 giorni: fino al 23 novembre 2026 sarà possibile consultare gli atti e presentare osservazioni. Il procedimento prevede anche una variante urbanistica per consentire la realizzazione dell’intervento.