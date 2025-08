Rimini: nuovi fondi regionali per la riqualificazione degli alloggi pubblici

Dal 2020 ad oggi, grazie alle prime tre edizioni del bando, sono già stati recuperati e assegnati 2.086 alloggi Erp in Regione

Continua l’impegno della Regione Emilia-Romagna per garantire il diritto alla casa. Anche per il 2025 sono stati stanziati 10 milioni di euro destinati ai Comuni per la riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp). L’obiettivo è aumentare il numero di abitazioni disponibili per le famiglie in attesa nelle graduatorie.

A Rimini e in tutta la provincia le risorse saranno utilizzate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili, con lavori compresi tra i 5mila e i 25mila euro per appartamento. Il contributo potrà coprire fino al 100% delle spese, permettendo così di recuperare il maggior numero possibile di alloggi attualmente non utilizzabili.

“Con questo provvedimento rispondiamo a un bisogno abitativo sempre più urgente – ha dichiarato l’assessore regionale alla Casa Giovanni Paglia –. In assenza di politiche nazionali adeguate, la Regione si impegna a tutelare il diritto alla casa in ogni territorio”.

Dal 2020 ad oggi, grazie alle prime tre edizioni del bando, sono già stati recuperati e assegnati 2.086 alloggi Erp in Emilia-Romagna. Con questa nuova tranche di finanziamenti, il plafond complessivo raggiunge i 50 milioni di euro, confermando l’attenzione della Regione anche per il territorio riminese, dove il fabbisogno abitativo resta tra le priorità sociali più urgenti.