Rimini, nuovi orari invernali per il mercato Campagna Amica Tiberio

Aperture il giovedì pomeriggio e il sabato mattina

Giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 19 e sabato mattina dalle 8 alle 13: sono i nuovi orari invernali del mercato di Campagna Amica Tiberio, in viale Tiberio 20 a Rimini. Una programmazione che accompagnerà consumatori e produttori anche durante il periodo delle festività, con un calendario di aperture straordinarie pensato per offrire ulteriori occasioni di acquisto direttamente dai produttori agricoli. Dicembre sarà infatti un mese particolarmente ricco di appuntamenti. Oltre alle consuete aperture del giovedì e del sabato, il mercato sarà eccezionalmente aperto anche martedì 1, 15, 22 e 29 dicembre, dalle 8 alle 13. In vista delle festività natalizie e di fine anno, sono previste inoltre due aperture pomeridiane speciali: giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, dalle 15.30 alle 18. Il mercato resterà invece chiuso martedì 8 dicembre e sabato 26 dicembre. <<Con l’arrivo della stagione invernale abbiamo organizzato un calendario che tiene conto delle esigenze dei consumatori e dei ritmi delle aziende agricole che partecipano al mercato – afferma Alessandro Corsini, direttore di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini –. Le aperture straordinarie di dicembre rappresentano un’opportunità in più per acquistare prodotti freschi e di stagione, conoscere chi li produce e scegliere con consapevolezza cosa portare in tavola, soprattutto in un periodo dell’anno in cui la qualità delle materie prime e la provenienza degli alimenti assumono un valore particolare». «Il mercato di Campagna Amica Tiberio è ormai un appuntamento per tanti riminesi che hanno scelto di instaurare un rapporto diretto con le aziende agricole del territorio – sottolinea Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente di Coldiretti Rimini –. Il calendario di dicembre offre più occasioni per incontrare i nostri produttori e trovare prodotti agricoli di qualità per le tavole delle feste. È anche un modo per sostenere il lavoro delle imprese locali e mantenere vivo il legame tra agricoltura e città». Il mercato di Campagna Amica Tiberio si trova in viale Tiberio 20, a pochi passi dal Ponte di Tiberio, ed è il luogo in cui acquistare direttamente dalle aziende agricole, scegliendo tra ortofrutta di stagione, carne, salumi, formaggi, miele, olio, vino e pasta fresca.