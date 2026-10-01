Rimini, nuovo campo in erba sintetica al Centro sportivo di via della Fiera

La Giunta approva il Documento di Indirizzo alla Progettazione. Investimento da 610mila euro per il rifacimento del terreno di gioco, il drenaggio e il nuovo impianto di illuminazione a LED

La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all'intervento di riqualificazione del Centro Sportivo di via della Fiera, che prevede il rifacimento del campo da calcio principale. L'attuale manto in erba naturale lascerà il posto a un nuovo terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione. L'opera, inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 nell'annualità 2026, ha un quadro economico complessivo di 610 mila euro, finanziato con risorse proprie del Comune di Rimini.

L'approvazione del documento segna l'avvio del percorso progettuale, perché ne definisce caratteristiche, obiettivi e indicazioni tecniche. Il progetto riguarda il campo principale per il calcio a 11 dell'impianto comunale che si trova tra via della Fiera e via Cassiopea, e si inserisce nel più ampio cammino di ammodernamento del patrimonio sportivo cittadino. Lo scopo è rendere il terreno di gioco più funzionale, utilizzabile più a lungo durante l'anno e meno bisognoso di manutenzione, con migliori standard di sicurezza, qualità e durata.

Le lavorazioni partiranno dalla rimozione dell'attuale manto erboso. Seguiranno la verifica e, dove necessario, l'adeguamento del sottofondo e delle opere di drenaggio, poi la posa del nuovo sistema in erba artificiale con il relativo impianto di irrigazione e tutte le opere complementari necessarie al buon funzionamento del campo. È previsto anche un nuovo impianto di illuminazione a LED, progettato secondo le più recenti prescrizioni.

Obiettivo centrale della progettazione sarà ottenere l'omologazione del campo da parte della Lega Nazionale Dilettanti. Materiali, stratigrafie e modalità di realizzazione dovranno quindi rispondere agli standard richiesti per le competizioni FIGC-LND. Il manto dovrà garantire resistenza all'usura, sicurezza per gli atleti e condizioni di gioco uniformi nel tempo, mentre il nuovo sistema di drenaggio dovrà smaltire rapidamente le acque piovane ed evitare ristagni. Nella scelta dei materiali e delle soluzioni costruttive si terrà inoltre conto dei Criteri Ambientali Minimi, per ridurre l'impatto sull'ambiente e assicurare sostenibilità lungo l'intero ciclo di vita dell’opera.

Nel suo insieme, l’intervento, che ha quadro economico complessivo di 610 mila euro, punta a dotare il Centro Sportivo di via della Fiera di un campo più moderno, resistente e fruibile con maggiore continuità nell'arco dell'anno, in linea con gli standard federali e accompagnato dal rinnovamento degli impianti necessari alla sua piena funzionalità.



