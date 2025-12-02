Rimini, nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta: investimento di 400.000 euro

Il progetto include inoltre la realizzazione di caditoie e condotte fognarie per lo smaltimento delle acque

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Tristano e Isotta, con un investimento complessivo di 400mila euro. L'intervento, inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025/2027, prevede la trasformazione di un'area attualmente verde ma con destinazione urbanistica a parcheggio, dotandola di moderne infrastrutture e particolare attenzione ai requisiti ambientali.

Il progetto, spiegano da palazzo Garampi, "nasce dall'esigenza di offrire un servizio di sosta qualificato ai residenti delle abitazioni nelle immediate vicinanze. La nuova area di parcheggio sarà concepita con particolare attenzione al rispetto dei requisiti ambientali, integrando soluzioni tecnologiche avanzate per la gestione sostenibile dello spazio pubblico. Il sistema viario dedicato prevede l'accesso principale da via San Leo, garantendo una razionale distribuzione dei flussi di traffico".

L'intervento prevede che gli stalli di sosta siano realizzati con pavimentazione a struttura permeabile per favorire l'assorbimento delle acque meteoriche, mentre i corselli di manovra avranno pavimentazione in asfalto tradizionale. Verrà installato un moderno sistema di illuminazione pubblica con plafoniere a Led per garantire sicurezza ed efficienza energetica. Il progetto include inoltre la realizzazione di caditoie e condotte fognarie per lo smaltimento delle acque, con la possibilità di prevedere un sistema di trattamento delle acque di prima pioggia a tutela dell'ambiente dal dilavamento degli inquinanti superficiali. Completano l'opera interventi di implementazione del verde di arredo pubblico e sistemazione dell'arredo urbano. La spesa complessiva autorizzata ammonta a 400mila euro, come stabilito nel quadro economico dell'opera approvato dalla Giunta. Nei prossimi mesi si succederanno le ulteriori fasi progettuali previste, che porteranno all'approvazione del progetto esecutivo e successivamente all'assegnazione dei lavori.