Rimini, nuovo progetto: sport e relazioni contro povertà educativa e isolamento

"Comunità in Movimento", per mettere al centro sport, educazione e relazioni come strumenti contro la povertà educativa

Un nuovo progetto prende forma nel Comune di Rimini con l’obiettivo di creare spazi e opportunità realmente accessibili per bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni, con o senza disabilità, e per le loro famiglie. “Comunità in Movimento” nasce per mettere al centro sport, educazione e relazioni come strumenti concreti per ridurre le disuguaglianze, contrastare l’isolamento sociale e rispondere al crescente fenomeno della povertà educativa.

L’iniziativa punta a costruire un vero e proprio ecosistema educativo diffuso, fatto di luoghi quotidiani e vicini alle persone: palestre, parchi, piazze e spazi informali diventano così contesti di incontro, movimento e crescita condivisa. L’obiettivo è superare le barriere economiche, culturali e sociali che spesso limitano la partecipazione dei più giovani, favorendo una maggiore inclusione nelle attività sportive ed educative e rafforzando i legami di comunità.

Il progetto prevede, per un arco temporale di dodici mesi, l’attivazione di iniziative pomeridiane pensate per intercettare e accompagnare minori con fragilità diverse. Le attività spaziano dallo sport inclusivo, con proposte motorie adattate e di gruppo, allo sport di strada, con presidi nei parchi e nelle piazze per favorire la partecipazione spontanea a bassa soglia. Accanto a questo, viene promosso il coinvolgimento attivo di famiglie e cittadini in reti di sostegno e vengono organizzati laboratori educativi dedicati alla creatività, all’alfabetizzazione emotiva e alle attività culturali.

“Comunità in Movimento” è finanziato con 51.000 euro provenienti dal Fondo sociale locale, all’interno del Piano Attuativo Annuale 2025 dei Piani di zona. Negli anni precedenti, iniziative analoghe hanno coinvolto circa 200 minori all’anno nel solo Comune di Rimini. Con questo nuovo intervento, il raggio d’azione si amplia includendo anche il Comune di Bellaria Igea Marina, estendendo così il numero dei potenziali beneficiari.

Il progetto si inserisce in un contesto territoriale segnato da nuove e crescenti fragilità: aumento della povertà educativa, isolamento delle famiglie più vulnerabili, diffusione di disturbi emotivi tra gli adolescenti e difficoltà di accesso allo sport per i minori con disabilità. La risposta proposta è quella di una rete coordinata che coinvolge servizi, associazioni, famiglie e cittadini, con l’obiettivo di costruire contesti accoglienti e prevenire il disagio prima che si manifesti in forme più gravi.

"Questo progetto – commenta l’assessore alla Protezione Sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda – mette in campo un approccio concreto e condiviso: creare contesti in cui nessun ragazzo resti ai margini. Sport, educazione e comunità diventano strumenti per costruire benessere e prevenire fragilità. Lo sport è uno dei pochi luoghi di comunità rimasti, va valorizzato e reso accessibile a tutti, soprattutto a chi oggi non li frequenta. Comunità in Movimento rappresenta un passo importante verso una città più inclusiva e più attenta ai bisogni dei giovani".