Rimini, nuovo servoscala nella palazzina di via Ravizza per abbattere le barriere architettoniche

L’intervento da oltre 16mila euro è finanziato dal Comune e realizzato con ACER

L’Amministrazione Comunale dà continuità al proprio impegno sul fronte dell'accessibilità e dell'inclusione sociale, con particolare riferimento alle abitazioni pubbliche. È stato infatti recentemente completato l’intervento di installazione di un nuovo servoscala presso l’immobile di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di via Ravizza: opera da oltre 16.000 euro interamente finanziata con risorse comunali e realizzata in stretta collaborazione tecnico-amministrativa con ACER Rimini, l’ente gestore del patrimonio ERP.

“L’intervento nasce dalla volontà di superare le barriere architettoniche negli edifici sprovvisti di ascensore. Non il primo di questo tipo, eseguito presso le abitazioni pubbliche, ed anzi un miglioramento che presto garantiremo anche in altre unità immobiliari ERP”, spiega l’Assessore al Welfare Ivan Monticelli. "L'eliminazione degli ostacoli fisici nelle abitazioni comunali è da noi considerata una priorità, affinché agli assegnatari, in particolare alle persone con disabilità o con ridotta capacità motoria, sia offerta la piena fruibilità dei propri alloggi: tutelando il diritto alla casa, favorendo l'autonomia e promuovendo una reale inclusione sociale nel nostro territorio.” L'intervento, pertanto, si inserisce in un piano ed in un quadro di investimenti economici da parte del Comune “più ampi, volti ad adeguare progressivamente il patrimonio abitativo pubblico, garantendo pari opportunità e condizioni minime di accessibilità a tutti i cittadini fragili.”