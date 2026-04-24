Rimini: oltre 180 bambini in visita ai Carabinieri tra legalità e dimostrazioni operative

Le scuole primarie alla scoperta delle attività quotidiane svolte in Caserma

La Compagnia Carabinieri di Rimini ha accolto oltre 180 alunni delle scuole primarie “Casti”, “Gianni Rodari”, “Villaggio Primo Maggio” e “Gaiofana” per una visita educativa dedicata alla scoperta dei valori della legalità e delle attività quotidiane svolte dall’Arma a tutela della collettività. I giovani visitatori hanno avuto l’opportunità di accedere alla caserma e conoscere da vicino la realtà operativa dei militari, approfondendone il ruolo a tutela della cittadinanza.

Particolare interesse ha suscitato l’incontro con il personale del Nucleo Radiomobile, che ha illustrato le principali attività di pronto intervento mostrando le dotazioni di bordo delle autoradio e delle motociclette di servizio. I bambini, con grande partecipazione, hanno potuto osservare i mezzi d’istituto e vivere l’esperienza di salire a bordo, rendendo il momento formativo particolarmente coinvolgente.

All’iniziativa ha preso parte anche il Reparto CITES di Forlì, specializzato nella tutela delle specie animali e vegetali protette. Gli operatori hanno sensibilizzato i piccoli ospiti sull’importanza della salvaguardia della biodiversità e del contrasto ai traffici illegali di fauna e flora, attraverso l’esposizione di alcuni esemplari protetti.

Un momento di forte emozione è stato rappresentato dalle dimostrazioni pratiche delle unità cinofile del Nucleo di Bologna: i cani Enja e Folk, addestrati nella ricerca di armi ed esplosivi, hanno catturato l’attenzione degli alunni mostrando l’intesa e le abilità maturate con i propri conduttori.

A conclusione della giornata, i piccoli ospiti hanno voluto esprimere la propria gratitudine donando ai militari disegni, lavori artigianali, un calendario personalizzato e numerosi messaggi di ringraziamento.

L’incontro si inserisce nel quadro delle attività di prossimità promosse dall’Arma dei Carabinieri, volte ad avvicinare le nuove generazioni alla cultura del rispetto della legalità e alla fiducia nelle istituzioni.