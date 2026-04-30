Rimini, “Oltre la voce” per l’inclusione: serata tra emozione e consapevolezza sulla sordità

L’iniziativa del Lions Club Rimini Malatesta con l’Associazione Nazionale Sordi ha offerto un’esperienza immersiva per avvicinare il pubblico alla comunicazione senza parole e promuovere una cultura dell’inclusione

Si è svolta con grande partecipazione ed emozione la serata “Oltre la voce”, organizzata dal Lions Club Rimini Malatesta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sordi (ANS).

Un’esperienza fuori dall’ordinario, capace di coinvolgere profondamente tutti i presenti, che hanno avuto l’opportunità non solo di avvicinarsi alle difficoltà legate alla sordità, ma soprattutto di conoscere le persone che vivono quotidianamente questa realtà. La serata si è trasformata così in un momento autentico di condivisione, in cui il silenzio ha lasciato spazio a nuove forme di comunicazione, permettendo ai partecipanti di sperimentare in prima persona un diverso modo di relazionarsi e comprendere gli altri. Particolarmente significativa la presenza e il contributo del presidente ANS, Michele Scirocco, che con grande disponibilità e sensibilità ha guidato i partecipanti in questo percorso, rendendo l’esperienza ancora più intensa e coinvolgente. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Oltre ogni limite”, con cui il Lions Club Rimini Malatesta intende promuovere una cultura dell’inclusione basata non solo sulla conoscenza, ma sulla “comprensione diretta e sull’esperienza vissuta”. Serate come questa dimostrano come sia possibile andare oltre le apparenze e le difficoltà per scoprire il valore delle persone e costruire una comunità più consapevole, aperta e inclusiva.

Dal Lions Club Rimini Malatesta un sentito ringraziamento all’Associazione Nazionale Sordi e a tutti i partecipanti per aver contribuito a rendere questa serata un momento di grande valore umano ed emotivo.