Rimini, omaggio ai Beatles di Clarissa Vichi e Francesco Troilo di Carlo

Gli artisti si esibiranno dal vivo con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini

Da “All you need is love” a “Hey Jude”: i più bei brani dei Beatles protagonisti venerdì prossimo 4 luglio sul palcoscenico del Teatro Leo Amici al Lago di Monte Colombo di Rimini (e il 5 luglio anche a Fano alla Corte Malatestiana) con Clarissa Vichi e Francesco Troilo di Carlo insieme all’Orchestra Sinfonica G. Rossini, di un crossover dedicato all'amatissima band di Liverpool.

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati dei quattro artisti che hanno rivoluzionato il pop internazionale con gli arrangiamenti che portano la firma del maestro Roberto Molinelli, la direzione d'orchestra di Daniele Rossi e i testi di Paolo Molinelli. In collaborazione con BeatleSenigallia. Un evento che prosegue sulla scia della collaborazione tra il Teatro Leo Amici, la compagnia Rdl e l'Orchestra Sinfonica G.Rossini che già in passato aveva raccolto ampio consenso di pubblico con eventi analoghi dedicati a Madonna, Sting e altri artisti. La scaletta copre tutto l'arco artistico dei Beatles, proponendo arrangiamenti per orchestra delle loro musiche senza tempo interpretate nei versi di Lennon e McCartney da Vichi e Troilo di Carlo.