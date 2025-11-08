Rimini: online le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale dei pubblici amministratori
Patrimonio e reddito per il 2024
A cura di Redazione
08 novembre 2025 11:50
Sono pubblicate sul sito del Comune di Rimini le dichiarazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale dei pubblici amministratori riferite all’anno fiscale 2024.
Le dichiarazioni sono consultabili per i Consiglieri Comunali al seguente link https://www.comune.rimini.it/amministrazione/organi-di-governo/consiglio-comunale/composizione, Mentre per il Sindaco, la Vicesindaca e gli Assessori della giunta alla pagina https://www.comune.rimini.it/amministrazione/organi-di-governo/giunta