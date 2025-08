Rimini, ordine pubblico al centro: Forlì esclusa dalla Riccione Basket Cup 2025

Dopo gli scontri nei playoff contro Rimini, la Questura impone lo stop alla partecipazione di Forlì: il torneo estivo si trasforma in un triangolare con Pesaro, Fortitudo Bologna e Cividale

Rimini torna al centro dell’attenzione per questioni di ordine pubblico legate al basket. La Pallacanestro Forlì 2015, infatti, è stata esclusa dalla prima edizione della Riccione Basket Cup 2025, in programma dal 22 al 23 agosto, su indicazione della Questura di Rimini. La decisione ha portato a una modifica del torneo, che da quadrangolare diventa un triangolare con in campo soltanto VL Pesaro, Fortitudo Bologna e Cividale Basket.

La società organizzatrice Dolphins Riccione, attraverso la propria pagina Facebook, ha spiegato che l’esclusione di Forlì è stata presa per garantire la sicurezza dell’evento. Una scelta che richiama alla memoria gli episodi di tensione avvenuti lo scorso maggio a Rimini, quando gara due delle semifinali playoff di Serie A2 tra Forlì e Rimini era stata segnata da gravi scontri tra tifoserie. Gli incidenti portarono a disputare gara tre e gara quattro a porte chiuse, decisione che aveva già acceso i riflettori sulla necessità di misure di prevenzione più rigide.

La Questura di Rimini, che già allora aveva gestito la difficile situazione legata agli scontri, ha ritenuto opportuno intervenire anche in vista della Riccione Basket Cup, evitando il rischio di nuovi attriti tra tifoserie. Il torneo, ospitato nella vicina Riccione ma con un impatto significativo sull’intera provincia, si svolgerà dunque in una formula ridotta, con l’obiettivo di garantire il massimo della sicurezza per atleti e pubblico.