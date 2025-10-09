Rimini ospita la 13ª edizione del Meeting degli Eroi Digitali

Due giorni dedicati a IA, cybersecurity e open source con workshop, sessioni plenarie e ospiti internazionali del settore ICT

Si alzerà oggi, ma avrà il suo culmine domani, ‘La grande onda’ del Meeting degli Eroi Digitali. La 13a edizione dell’evento organizzato dall’azienda di Pesaro Nethesis, dedicato alla community di partner e professionisti del mondo ICT, si tiene per la prima volta a Rimini, nella cornice del Palacongressi.

Si tratta di un'occasione unica per incontrarsi e rafforzare le relazioni, mettendo al centro le persone e la condivisione di esperienze rispetto ai numeri e ai piani economici, con l'obiettivo di offrire giornate di ispirazione, apprendimento e networking su temi cruciali come Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Open Source.

La giornata di domani vedrà una sessione plenaria mattutina dedicata a un confronto aperto sulle sfide e le opportunità che stanno trasformando il settore ICT. Seguiranno sessioni tematiche parallele nel pomeriggio, dedicate a tecnici e commerciali.

Proprio domani il palco del Palacongressi ospiterà nomi importanti per tutto il settore, come: Emanuele Frontoni, co-director del VRAI Lab, tra gli scienziati più citati al mondo secondo la lista ‘World’s top 2% scientists’ e Marco Misitano del Comitato Scientifico di Clusit (Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica).

Nel suo ultimo libro ‘AI, ultima frontiera’, Frontoni esplora le possibilità offerte dall'IA e mostra come possa rappresentare un "amplificatore di possibilità" per l'essere umano, anziché un sostituto della sua creatività.

Marco Misitano è anche Past President del Capitolo Italiano di ISC2 (International Information System Security Certification Consortium) che ha contribuito a fondare nel 2011, ed è tra i primi in Italia ad aver conseguito (nel 2002) la certificazione CISSP, dedicata ai professionisti senior della sicurezza informatica.

Già dal pomeriggio di oggi i partecipanti potranno prendere parte ad ‘Aspettando il Meeting’, con il ‘Camp degli Eroi Digitali’ e workshop interattivi, pensati come momenti informali per avviare lo scambio di esperienze e il networking. Come da tradizione, il meeting si concluderà con la ‘grande festa degli Eroi Digitali’, una cena con musica dal vivo per celebrare la community.

L'evento è dedicato ai partner di Nethesis, i veri ‘Eroi Digitali’ spinti dalla passione per l'innovazione e la tecnologia, ma è aperto a tutti i professionisti del settore e ai media.