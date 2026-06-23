Rimini ospita l’assemblea nazionale Federcasa: al centro il futuro dell’edilizia residenziale pubblica

Il 25 e 26 giugno all’ACER e al cinema Fulgor confronto tra istituzioni europee, nazionali e locali sul “Piano Casa” e sulle politiche abitative

Acer Rimini ospita, il 25 e il 26 giugno, l’Assemblea nazionale di Federcasa, che riunisce su scala italiana gli Enti (oggi 84) che costruiscono e gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica in tutta Italia destinati a famiglie con redditi bassi o in condizioni di fragilità sociale.

Un appuntamento che ha un duplice scopo: un livello interno, con l’incontro tra tutti i delegati e l’approvazione del bilancio; ma soprattutto un momento di significativa condivisione e confronto su tematiche importanti a livello nazionale ed internazionale, alla presenza di ospiti di rilievo.

È quel che accadrà anche a Rimini giovedì 25 giugno. Alle 15, il cinema Fulgor ospiterà infatti il convegno “Piano Casa. Come coordinare Europa, Stato ed Enti Locali. Obiettivi e opportunità per l’Edilizia Residenziale Pubblica”.

L’evento sarà aperto da un collegamento streaming con Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui seguiranno i saluti istituzionali di Juri Magrini, Assessore al Bilancio del Comune di Rimini; Tonino Bernabè, Presidente di ACER Rimini; Marco Buttieri, Presidente di Federcasa; Marco Corradi, Presidente Housing Europe; Antonio Parolini, Presidente Eurhonet; Giovanni Paglia, Assessore alle Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna; Vanessa Pesenti, Vice Presidente ANCE; Sara Funaro, Sindaca di Firenze; e l’on. Marco Osnato, Presidente della VI Commissione Finanze.

Seguiranno poi due interessanti tavole rotonde, entrambe coordinate dalla giornalista Simona Mulazzani, Direttrice di Icaro TV. La prima si occuperà di “Obiettivi e opportunità per l’Edilizia Residenziale Pubblica”: ne parleranno il Sindaco di Bologna Matteo Lepore; il Sen. Antonio Misiani, il Vicepresidente di Federcasa Leonardo Impegno e gli on. Elisa Montemagni e Dario Iaia.

La seconda, sul tema “Come coordinare Europa, Stato ed Enti Locali”, avrà come relatori i parlamentari Europei Nicola Zingaretti; il Consigliere della Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino; Membro del Parlamento Europeo Carlo Ciccioli; Vice Presidente del Parlamento Europeo Antonella Sberna ed il Presidente di Federcasa, Marco Buttieri.

Per Acer Rimini, che organizza l’evento con Federcasa, è un grande impegno e al tempo stesso un grande orgoglio.

“Federcasa – dichiara il Presidente di Acer Rimini, Tonino Bernabè - è la Federazione italiana per le case popolari e l’edilizia sociale che riunisce in tutta Italia gli Enti che costruiscono e gestiscono alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i quali Acer Rimini: per la prima volta Rimini ospita l’Assemblea nazionale Federcasa.

In particolare, il Convegno di giovedì 25 Giugno rappresenta senza dubbio un’occasione unica per Rimini. Infatti, prestigiosi rappresentanti di Istituzioni europee, nazionali, regionali e locali si confronteranno su un tema oggi centrale come quello dell’abitare, focalizzando l’attenzione sugli obiettivi e le opportunità per l’edilizia residenziale pubblica. Il diritto all’abitare è un principio riconosciuto a livello internazionale e costituzionale che garantisce ad ogni individuo il diritto ad un alloggio sicuro, dignitoso ed accessibile. La casa rappresenta un pilastro fondamentale per l’inclusione sociale.

L’attuale difficoltà di reperire soluzioni abitative rappresenta la più sentita criticità nelle nostre città e rappresenta un fenomeno che tocca direttamente i cittadini ed i lavoratori, impedendo spesso la mobilità: con danni per la difesa dei territori, l’assistenza sanitaria, il corretto funzionamento di intere comunità.

Il convegno del 25 giugno pone quindi Rimini al centro di un dibattito e di una riflessione condivisa sul diritto all’abitare nel nostro Paese, che richiede una sinergia tra tutti i livelli: europeo, nazionale, regionale e locale”.