Rimini ospita le semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici

La finale verrà disputata invece a Milano

L’Istituto Comprensivo Centro Storico di Rimini si prepara a ospitare il 14 marzo le semifinali di zona dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, la prestigiosa competizione organizzata dall'Università Bocconi di Milano che ogni anno coinvolge migliaia di appassionati di matematica e logica in tutta Italia e nel mondo. Lo scorso anno, alla fase territoriale di Rimini hanno partecipato 140 concorrenti, tra cui studenti provenienti anche dalla provincia di Forlì-Cesena.

L’iniziativa rappresenta un’occasione straordinaria per studenti, insegnanti e cittadini di tutte le età di cimentarsi con enigmi e problemi matematici stimolanti, che richiedono creatività, intuizione e ragionamento logico più che l’uso di formule complesse. I Campionati Internazionali promuovono da anni la matematica come strumento di divertimento e sfida intellettuale, coinvolgendo partecipanti dalle scuole medie fino agli adulti. Le semifinali di Rimini costituiscono una tappa fondamentale del percorso che porterà i migliori concorrenti alla finale nazionale presso l'Università Bocconi di Milano e, per i più meritevoli, alla finalissima internazionale.

L’IC Centro Storico invita la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa, che valorizza le competenze logico-matematiche e promuove una cultura scientifica coinvolgente. La competizione prevede diverse categorie, dai più giovani agli adulti, garantendo a ciascun partecipante la possibilità di confrontarsi con sfide adeguate al proprio livello. I giovani fino alla quinta superiore parteciperanno agli ottavi e quarti di finale online il 23 gennaio e il 27 febbraio, mentre gli adulti accederanno direttamente alla semifinale che si terrà presso la scuola secondaria “Panzini”.

Le iscrizioni terminano il 12 gennaio e possono essere effettuate tramite il sito ufficiale dell'Università Bocconi dedicato ai Campionati: https://giochimatematici.unibocconi.eu. Parte della quota d’iscrizione di 10 euro contribuisce, tra l’altro, alle attività didattiche dell’Istituto Comprensivo.