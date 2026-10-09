Rimini, parcheggi a Torre Pedrera e area scolastica a Viserba: via libera del Consiglio

Il Comune acquisirà tre terreni di Romagna Acque a un euro ciascuno per aumentare i posti auto e moto a nord. Stanziati 645mila euro per l’area accanto al complesso scolastico Brucoverde-Acquamarina

Il Consiglio Comunale nell’ultima seduta ha approvato con 17 voti favorevoli e 11 astenuti l’acquisizione da parte del Comune di Rimini di tre terreni presenti in zona Torre Pedrera (in via Apollonia, via Gaza e via Tolemaide) di proprietà della società Romagna Acque. I terreni, che ospitano strutture già da tempo in disuso non più funzionali al servizio idrico, saranno acquisiti dall'Amministrazione con l'obiettivo di aumentare l'accessibilità della zona di Rimini nord e del parco del mare, andando in particolare ad aumentare la dotazione di aree per la sosta di auto e moto a servizio della zona turistica e commerciale. L'acquisizione avverrà a prezzo simbolico per il Comune, pari a 1 euro per ogni singolo bene.

Via libera dal Consiglio (19 voti favorevoli e 7 astenuti) all’acquisto da parte del Comune di un'area privata adiacente al complesso scolastico “Brucoverde-Acquamarina” di Viserba. L’acquisizione consentirà di entrare nella piena disponibilità di un'area che rappresenta un'estensione fisica e funzionale della corte di pertinenza del complesso scolastico comunale, già ora utilizzata per le attività scolastiche in virtù di un accordo di concessione a titolo gratuito siglato col privato. Per l'Amministrazione si tratta di un investimento già finanziato in bilancio di 645mila euro.

La seduta del Consiglio comunale si è aperta, dopo lo spazio dedicato alle interrogazioni, con la relazione del garante delle persone private della libertà personale, Giorgio Galavotti.