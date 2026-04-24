Rimini: parcheggio di via Roma riaprirà, ma gestione non del Comune. Dialogo per l'ex cinema Settebello

L'assessore Magrini fa il punto

Il futuro dell'ex cinema Settebello di Rimini tiene banco nel dibattito politico. L'area è tornata nella disponibilità di Sistemi Urbani (controllata di Ferrovie dello Stato) e dopo il cinema è stato chiuso anche il grande parcheggio di via Roma. L'area di sosta dovrebbe riaprire, dopo un intervento di riqualificazione ad opera di Sistemi Urbani, che provvederà poi alla gestione diretta dei 490 stalli di sosta previsti. Il consigliere di Fratelli d'Italia Nicola Marcello ha chiesto all'amministrazione di avviare le interlocuzioni per tenere le tariffe sotto una certa soglia. Il resto dell'area potrebbe invece essere oggetto di vendita o concessione a favore dell'amministrazione comunale. Si vedrà.

Sul tema del parcheggio, l'assessore Magrini ha replicato a Marcello: "Ho difficoltà a comprendere perché spesso e volentieri si cita sempre il privato: il privato è bravo, il privato fa gli investimenti, poi quando è ora si chiede sempre all'amministrazione, con un approccio statalista, di intervenire, di fare gli investimenti e addirittura di limitare le tariffe dei parcheggi su un'area privata, a seguito dell'intervento che lei ha citato, che sta facendo Sistemi Urbani. Quindi ho davvero difficoltà a comprendere questa dicotomia; mi sembra un po' una schizofrenia".

La chiusura del parcheggio, ha evidenziato Magrini, è stata conseguenza di un abuso edilizio, con relative cause in corso. "Io non so di chi sia la responsabilità, perché lì c'è una proprietà e ci sono stati dei gestori affittuari che negli anni si sono succeduti; i controlli che sono stati fatti rispetto a questi abusi, poi lo dirà l'autorità competente di chi è la responsabilità, sono quelli responsabili della chiusura del parcheggio e hanno accelerato la chiusura dello stesso per l'inizio dei lavori da parte di Sistemi Urbani", ha detto Magrini.

Con Sistemi Urbani c'è comunque una continua interlocuzione: "Questa situazione ha creato una difficoltà per la sosta non solo per la zona mare, ma anche per il centro della città, poiché quel parcheggio è un parcheggio di attestamento per tutto il centro storico, a partire da tutte le attività vicine al mercato coperto e non solo. Per cui ci siamo da subito mossi con Sistemi Urbani per trovare le soluzioni più veloci e praticabili per riaprire il parcheggio e fare in modo che si possa ridare alla città quelle funzioni: non solo la sosta, ma anche, nello specifico, le attività culturali che venivano svolte nel Cinema Settebello. Ho dato quindi, io in prima persona, all'amministratore di Sistemi Urbani la disponibilità anche a ragionare di una possibile acquisizione delle aree che riguardano i servizi della città. C'è dunque una valutazione in corso da parte degli uffici e da parte della proprietà; se ci saranno le condizioni, l'amministrazione è disponibile anche a fare quel tipo di intervento e di operazione".

