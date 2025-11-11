Rimini, parcheggio usato come area di bivacco: camper, roulotte e rifiuti accatastati. Scatta lo sgombero

Sgombero parcheggio tra via Fada e via Giuliani: controllati e spostati circa 20 camper e roulotte

Ieri sera (lunedì 10 novembre) blitz della Polizia Locale di Rimini nel parcheggio situato tra via Fada e via Giuliani. L'operazione, operata congiuntamente dagli agenti in borghese della squadra giudiziaria e dalle pattuglie in divisa del nucleo sicurezza stradale, ha portato al controllo di circa 20 camper e roulotte, occupati da persone senza fissa dimora e al sequestro di 9 veicoli risultati privi di copertura assicurativa.

All'arrivo delle divise comunali, intorno alle ore 18, gli agenti hanno riscontrato la presenza di circa una ventina tra camper e roulotte appartenenti a persone senza fissa dimora, sulle quali sono stati eseguiti accurati controlli per verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada. Gli accertamenti, effettuati su 14 veicoli, hanno evidenziato che 9 di questi circolavano senza la prescritta assicurazione obbligatoria. L'intervento ha interessato anche una ventina di persone controllate. Cinque veicoli, risultati in regola con la documentazione, sono stati semplicemente allontanati dall'area di sosta dopo i controlli di routine. Mentre su altri sei mezzi sono tuttora in corso ulteriori verifiche e accertamenti relativi a specifiche violazioni da definire. Per i nove veicoli sprovvisti di copertura assicurativa invece è scattata la sanzione prevista dall'articolo 193 del Codice della Strada, che stabilisce una sanzione amministrativa compresa tra 866 e 3.464 euro, accompagnata dalla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca. Questi veicoli, rimossi dal carro attrezzi e depositati in un luogo di custodia, rischiano anche di essere confiscati definitivamente qualora la multa e le relative spese di trasporto e custodia non vengano saldate. La sanzione in questi casi raddoppia in caso di recidiva, se l'infrazione viene commessa per la seconda volta nell'arco di due anni.

Durante l'operazione di controllo, gli agenti hanno inoltre riscontrato la presenza di numerosi rifiuti accatastati in un angolo del parcheggio e sparsi sull'intera area. Per tale situazione sono in corso ulteriori accertamenti relativi alla violazione di deposito incontrollato di rifiuti, mentre è stata immediatamente demandata ad Hera la bonifica e la pulizia dell'intera zona interessata.