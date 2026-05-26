Rimini, parco dell’Anagrafe nel mirino: “Accumuli di ramaglie da anni”. La segnalazione
La segnalazione di un lettore: accumuli di ramaglie non rimossi da anni dopo vento e temporali
A cura di Redazione
26 maggio 2026 11:54
"Una discarica a cielo aperto": così il messaggio arrivato al 3478809485 da parte di un lettore di altarimini.it. La zona immortalata dalle foto è quella del parco dell'Anagrafe a Rimini. Una situazione che dura, dice il nostro lettore, da due anni. "Non vengono più raccolti i rami caduti con il vento o temporali così si sono ridotti ammassi di ramaglie, nonostante le ripetute richieste dei residenti".