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Rimini, parco dell’Anagrafe nel mirino: “Accumuli di ramaglie da anni”. La segnalazione

La segnalazione di un lettore: accumuli di ramaglie non rimossi da anni dopo vento e temporali

A cura di Grazia Antonioli Redazione
26 maggio 2026 11:54
Rimini, parco dell’Anagrafe nel mirino: “Accumuli di ramaglie da anni”. La segnalazione -
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"Una discarica a cielo aperto": così il messaggio arrivato al 3478809485 da parte di un lettore di altarimini.it. La zona immortalata dalle foto è quella del parco dell'Anagrafe a Rimini. Una situazione che dura, dice il nostro lettore, da due anni. "Non vengono più raccolti i rami caduti con il vento o temporali così si sono ridotti ammassi di ramaglie, nonostante le ripetute richieste dei residenti".

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