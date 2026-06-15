Rimini, parte la Comunità Energetica “Comuné”: avviati cantieri e sportelli informativi

Il progetto entra nella fase operativa con interventi su cinque edifici e un’area parcheggio

Dopo la presentazione ufficiale di Comuné, la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) del Comune di Rimini, il progetto entra ora nella sua fase operativa.

Sono, infatti, state approvate le opere e avviati i cantieri della CER riminese: 5 immobili (casa del Volley, Palestra Romeo Neri, scuola primaria Calcutta che sarà avviato nel prossimo mese, Pattinodromo, centro anziani Warthema) oltre all'area parcheggio presso il centro commerciale Le Befane.

Nei prossimi giorni saranno inoltre attivi due sportelli informativi dedicati a cittadini e imprese interessati a ricevere informazioni, chiarimenti e supporto per aderire alla comunità energetica.

Gli sportelli sono lo Sportello Ambiente, presso gli uffici di via Rosaspina (aperto ogni martedì pomeriggio dalle 15 alle 17, a partire dal 16 giugno) e VIVI Store in via Garibaldi 122 a partire dal 29 giugno.

Sono due infatti le modalità per aderire alla Comunità energetica di Rimini, presso i due sportelli aperti dal Comune e dal Concessionario (si consiglia di presentarsi agli Sportelli muniti di bolletta e del proprio codice IBAN) oppure online alla pagina cerrimini.it.

Concessionario del partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione delle opere è la società PlanGreen, con sede a Misano Adriatico che dal 2025 fa parte del Gruppo VIVI, che rappresenta un polo dell’efficienza energetica guidato da VIVI energia, tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica, gas metano, e servizi di connettività (fibra e telefono) insieme alle altre aziende del gruppo VIVIesco e FFVR S.r.l.

Energia pulita, risparmio e sostenibilità

I benefici della Comunità Energetica sono molteplici: dalla riduzione delle emissioni climalteranti al contenimento dei costi energetici per famiglie, imprese e amministrazione pubblica. Secondo le stime elaborate nell’ambito del progetto, Comuné consentirà di evitare ogni anno circa 935 tonnellate di CO₂, equivalenti alla capacità di assorbimento di oltre 41.500 alberi. Importanti anche i benefici economici: il Comune di Rimini prevede un risparmio annuo stimato in circa 44 mila euro, destinato a replicarsi per almeno 25 anni, durata minima del ciclo di vita dell’investimento. A questi si aggiungeranno i vantaggi economici per famiglie e imprese aderenti, grazie agli incentivi statali e alla riduzione dei costi dell’energia elettrica, direttamente proporzionale all’andamento del prezzo nazionale dell’energia.

Un modello energetico innovativo e inclusivo

Il cuore del progetto sarà costituito da impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di quasi 2 megawatt, installati sui tetti degli edifici comunali concessi per 20 anni alla società concessionaria PlanGreen, che serviranno da polmone produttivo in dotazione alla Comunità. La CER di Rimini contribuirà inoltre alla stabilizzazione della rete elettrica locale grazie alla presenza di impianti distribuiti sul territorio. Questo modello di “generazione distribuita” riduce la dipendenza dai grandi poli energetici e favorisce una gestione più efficiente e resiliente della rete. Il progetto promuove anche la diffusione di modelli di consumo più sostenibili, incentivando l’utilizzo di pompe di calore, colonnine di ricarica per la mobilità elettrica e impianti fotovoltaici industriali. Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: tutti gli impianti saranno installati esclusivamente su superfici già esistenti, come tetti e parcheggi, senza alcun consumo di nuovo suolo.

Adesioni aperte e attenzione alla domanda energetica

Le adesioni alla Comunità Energetica proseguiranno nei prossimi mesi: l’adesione è gratuita, non è necessario cambiare fornitore di energia e non saranno necessari lavori presso le proprie abitazioni o aziende. Comuné si propone infatti come un modello aperto, partecipativo e inclusivo, capace di coniugare sostenibilità ambientale, innovazione e beneficio sociale per il territorio.

Avvio lavori: dalla fine di maggio sono partiti i cantieri

Alla fine del mese di maggio i cantieri sono partiti dal parcheggio al centro commerciale Le Befane. Questi lavori, insieme a quelli sui 5 immobili, termineranno nel mese di ottobre. Il parcheggio e le coperture oggetto di intervento presentano una superficie complessiva pari a circa 21.700 m2, mentre gli impianti fotovoltaici occuperanno una superficie totale pari a circa 7.800 m2. La realizzazione degli impianti fotovoltaici metterà a disposizione della CER di Rimini circa 2.000.000 kWh annui di energia “green”, corrispondenti ad una riduzione delle emissioni pari a circa 900 tonnellate di anidride carbonica o al “lavoro” di una foresta di 42.000 alberi.



