Rimini partecipa alla Giornata per la sicurezza delle cure: attenzione ai più piccoli

Il 17 settembre anche a Rimini si celebra la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, in contemporanea con il World Patient Safety Day promosso dall’Oms. L’edizione 2025 è dedicata a un tema delicato e centrale: “Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino”.

In città, come in tutta l’Emilia-Romagna, il servizio sanitario organizza banchetti informativi, momenti di confronto con i professionisti e attività di sensibilizzazione rivolte a famiglie e cittadini. Obiettivo: diffondere maggiore consapevolezza sulla sicurezza delle cure pediatriche e neonatali, ricordando che i più piccoli sono i più vulnerabili ai rischi.

L’assessore regionale alla Sanità, Massimo Fabi, ha sottolineato come la Regione sia da sempre impegnata nel promuovere iniziative di informazione e prevenzione: “Il tema di quest’anno richiama tutti noi a un impegno ancora più forte per garantire cure sicure ai bambini, fin dall’inizio della loro vita”.

Con lo slogan internazionale “Patient safety from the start! – Sicurezza del paziente fin dall’inizio!”, la giornata sarà segnata anche da un gesto simbolico: la sera del 17 settembre alcuni monumenti in Emilia-Romagna, tra cui anche a Rimini, saranno illuminati di arancione, colore scelto per rappresentare la campag