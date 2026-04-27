Rimini, partono i cantieri in tre quartieri: 275 mila euro per pavimentazioni e sicurezza

Interventi su Borgo dei Ciliegi, Via del Lupo e Leon Battista Alberti

Sono partiti la scorsa settimana, dal Borgo dei Ciliegi, i lavori di manutenzione straordinaria che interesseranno tre aree urbane della città: la Piazza Oreste Cavallari del Borgo dei Ciliegi, i camminamenti di Via del Lupo e la piazza del complesso residenziale Leon Battista Alberti. Un intervento complessivo da 275 mila euro, affidato ad Anthea, che punta a mettere in sicurezza i percorsi pedonali e a risolvere i problemi di infiltrazione delle acque meteoriche che da tempo affliggono le aree interrate di questi complessi immobiliari.

Il cantiere ha preso il via proprio dal cuore del Borgo dei Ciliegi, dove la piazza pubblica prospiciente il porticato dei fabbricati residenziali presenta un cedimento della pavimentazione su una superficie di circa 240 metri quadrati. Un ammaloramento che ha determinato nel tempo anche infiltrazioni di acque meteoriche al piano interrato con rischi per la fruibilità degli spazi. L'intervento prevede il completo disfacimento della pavimentazione esistente e la sua integrale ricostruzione. I lavori in questa prima fase sono stimati in circa quattro settimane.

Il secondo cantiere riguarderà l'area delimitata dagli edifici residenziali di Via del Lupo e Via dell'Orso, dove i camminamenti interni hanno mostrato cedimenti diffusi della pavimentazione, accompagnati anche in questo caso da problemi di infiltrazione delle acque meteoriche nelle aree interrate del complesso. La situazione ha reso necessario un intervento strutturale su una superficie complessiva superiore agli 850 metri quadrati (circa 600 mq di pavimentazione in asfalto e circa 250 mq di pavimentazione in cubetti di porfido). La progettazione dei nuovi camminamenti terrà conto in modo specifico della corretta gestione delle acque superficiali: le pendenze saranno studiate per convogliare il deflusso verso le aree verdi circostanti oppure verso i sistemi di raccolta delle acque meteoriche, eliminando così alla radice la causa principale dei danni alle strutture interrate.

Oltre alla pavimentazione, in entrambe le aree – Borgo dei Ciliegi e Via del Lupo – sono previsti contestuali interventi di manutenzione dell'arredo urbano, pulizia straordinaria degli spazi e cura del verde, per restituire ai residenti ambienti decorosi e pienamente fruibili.

Il progetto prevede infine anche un intervento al complesso residenziale Leon Battista Alberti, dove saranno ripristinati circa 350 mq di pavimentazione in cotto ammalorata, con priorità per il percorso principale di ingresso da Via Flaminia e l'area in prossimità della pergola in ferro. È prevista inoltre la riverniciatura della struttura metallica centrale della piazza.

L'importo complessivo dell'intervento, comprensivo delle somme a disposizione, ammonta a 275 mila euro. La progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori sono state affidate ad Anthea, società pubblica in house che già gestisce la manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali del territorio comunale.

I cantieri procederanno in sequenza: dopo il Borgo dei Ciliegi (circa quattro settimane), i lavori

si sposteranno a Via del Lupo e infine al complesso Leon Battista Alberti. Per tutti e tre gli interventi non sono previste limitazioni, interruzioni o modifiche alla circolazione veicolare in conseguenza dei cantieri, riducendo al minimo i disagi per i residenti e per la viabilità dell’area.