Rimini, passaporti falsi per Londra: due arresti in aeroporto e in hotel

Due cittadini georgiani arrestati dalla Polizia di Frontiera

La Polizia di Frontiera di Rimini ha arrestato due cittadini georgiani con passaporti contraffatti, bloccando un tentativo di imbarco per l'Inghilterra. Il pomeriggio del 13 luglio, un passeggero ha provato a imbarcarsi sul volo British Airways diretto a Londra Heathrow. Gli agenti dell'aeroporto di Rimini hanno esaminato il suo passaporto lettone, scoprendo che i dati erano stati modificati. Il trucco serviva per fingersi cittadino europeo e superare i controlli senza visto. II poliziotti hanno subito esteso le indagini alla stanza d'albergo dell'uomo a Rimini. Lì hanno trovato e arrestato un secondo cittadino georgiano, che aveva con sé un altro passaporto lettone falso, alterato nello stesso identico modo. Il Tribunale di Rimini ha convalidato l'arresto per entrambi gli uomini durante il processo per direttissima.