Rimini, passeggiate nei luoghi della Resistenza per l’82° anniversario della Liberazione

Da venerdì 18 a domenica 20 settembre tre giorni di percorsi guidati e gratuiti nel centro storico

Continua il calendario di iniziative promosso per l'82° anniversario della Liberazione di Rimini, dopo l'appuntamento di ieri pomeriggio nella Sala della Cineteca comunale con la presentazione del libro di Bruna Tabarri "La figlia di Ilaria. Dal baule di un combattente", curata dall'Anpi provinciale con l'Istituto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea (Isrec).

Prende il via - venerdì 18 settembre - un fine settimana di passeggiate guidate e gratuite alla scoperta dei luoghi della Resistenza nel centro storico. Gli appuntamenti, in programma venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre alle 17.30, con una replica domenicale anche alle 10.30, condurranno i partecipanti attraverso un percorso che parte dall'Arco d'Augusto e attraversa il cuore cittadino, ripercorrendo luoghi e testimonianze legati alla Seconda guerra mondiale e agli anni della lotta di liberazione. La partecipazione è gratuita ma richiede prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite il sito Ticketlandia oppure telefonando al numero 0541 793851.

Il calendario proseguirà poi il 21 settembre, giornata centrale delle celebrazioni, con le cerimonie di deposizione delle corone d'alloro al cimitero di guerra del Commonwealth e al monumento di Monte Cieco, seguite nel pomeriggio dalla presentazione del podcast "Incroci di storie - Le strade della democrazia". Le iniziative si concluderanno mercoledì 30 settembre con la presentazione del libro di Patrizia Di Luca dedicato allo sfollamento nella Repubblica di San Marino durante il conflitto.



