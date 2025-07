Rimini pedala per la pace: una biciclettata contro la logica delle armi

Emergency e Fiab in sella per unire Roma a Kiev con un ponte di solidarietà

A Rimini, i gruppi locali di Emergency e Fiab organizzeranno una pedalata accessibile, "per riportare nella vita quotidiana un messaggio collettivo contro la logica delle armi e a favore dei diritti". Il percorso partirà giovedì 24 alle ore 18:00 dal Ponte di Tiberio (lato Borgo San Giuliano) e si concluderà alla Darsena. Sarà una delle decine di pedalate simboliche organizzate dalle due associazioni per Pedaliamo per la Pace, un evento diffuso per portare un messaggio urgente e necessario: la pace si costruisce insieme, scegliendo percorsi comuni, invece di alimentare divisioni.

Tutti i chilometri percorsi confluiranno in un unico conteggio nazionale, il cui l’obiettivo sarà raggiungere idealmente Kiev partendo da Roma, unendo le due capitali in un ponte di solidarietà, dialogo e connessione. Proprio come succede in Ucraina nel progetto di assistenza sanitaria di EMERGENCY dedicato a chi è rimasto nel Paese e ha tuttora bisogno di supporto medico, che gli operatori dell’ong portano raggiungendo in bicicletta le comunità remote e i soggetti fragili che non riescono a spostarsi per ricevere cure di base.

A tutti i partecipanti verrà consegnato uno “straccio di pace”, simbolo del rifiuto della guerra – di tutte le guerre, da portare con sé.

Il calendario in costante aggiornamento con le date e le località è pubblicato su: emergency.it/pedalata andiamoinbici.it