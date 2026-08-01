Rimini: per la difesa c'è anche Maggioli, ex Termoli e Forlì. Carmona ha firmato

Difensore centrale mancino, ha giocato anche nel San Marino

Prima seduta di allenamento al Romeo Neri per il nuovo Rimini agli ordini di mister Gadda e sotto gli occhi di una buona rappresentanza di tifosi della curva. Sotto il sole cocente di inizio agosto, i nuovi giocatori biancorossi hanno iniziato il lavoro fisico in vista della prossima stagione. Era presente anche Gianluca Maggioli, classe 1999, difensore centrale mancino con trascorsi nel Forlì e nel San Marino, ultima stagione a Termoli. Al momento Gadda ha a disposizione Maggioli e Nava come centrali: Magnanini è in arrivo, poi servirà un altro elemento per completare le "coppie". C'erano i due portieri, Edoardo Roberto ex Tolentino e Lorenzo Pollini. Tutti presenti anche i terzini: Bellavista, Fabbri, Ciavatta e Moricoli. A centrocampo, in attesa del regista, primo allenamento per l'ex Poggese Malavasi. Con lui anche Carnesecchi, Pasquini, Bertani, Zannoni, Nisi e Carlini. In avanti Vitucci, Cicarevic, Carmona, che ha firmato per i biancorossi, nonché il 2007 Edoardo Bernardi, ex Mezzolara, verucchiese cresciuto nel Verucchio, che sarà valutato in ritiro.

RIMINI (4-3-2-1): Roberto - Ciavatta, Nava, Maggioli, Fabbri - Malavasi, X, Zannoni - Carlini, Cicarevic - Facundo Piazze?. A disp.: Pollini; Bellavista, X (difensore centrale), Magnanini?, Moricoli; Manuzzi?, Pasquini, Carnesecchi; Nisi, Bertani; Vitucci, X (attaccante esterno), Carmona. All.: Gadda.

La rosa biancorossa

Portieri

Roberto Edoardo (2003) – Tolentino 1919 S.S.D.

Pollini Lorenzo (2004) – Inter SM Sammaurese

Difensori

Bellavista Michele (2005) – Tropical Coriano

Ciavatta Jacopo (2006) – FC Young Santarcangelo

Fabbri Alessandro (1990) – aggregato da K-Sport Montecchio

Maggioli Clemente Gianluca (1999) – Calcio Termoli 1920

Moricoli Alessandro (2001) – Tropical Coriano

Nava Valerio (1994) – Lentigione Calcio

Centrocampisti

Bertani Romeo (1999) – Inter SM Sammaurese

Carlini Alessandro (2003) – Inter SM Sammaurese

Carnesecchi Luca (1995) – Tropical Coriano

Magnanini Luca (2003) – Inter SM Sammaurese

Malavasi Jacopo (2003) – Poggese Calcio

Nisi Federico (2005) – Inter SM Sammaurese

Pasquini Alessandro (1998) – Tropical Coriano

Zannoni Samuele (2002) – U.S. Pietracuta

Attaccanti

Bernardi Edoardo (2007) – aggregato da Mezzolara

Carmona Ramirez Lorenzo (2000) – Fermana F.C.

Cicarevic Sasa (1994) – Fermana F.C.

Vitucci Leo (2004) – FC Young Santarcangelo

Staff tecnico