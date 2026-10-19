Rimini perde Augusto Bianchi, storico tifoso biancorosso

Aveva 82 anni ed era tra i fondatori del club Gianfranco Sarti

Il suo ultimo pensiero era ancora per il Rimini, la squadra che aveva seguito e amato per tutta la vita. Augusto Bianchi, 82 anni, storico tifoso biancorosso e tra i fondatori del club Gianfranco Sarti, è morto sabato pomeriggio, pochi minuti dopo aver ricevuto la telefonata del figlio, che lo aveva chiamato per aggiornarlo sul risultato della partita contro il Sanpaimola. Come racconta il Resto del Carlino per decenni era stato un abbonato fedele, presente al Romeo Neri e in numerose trasferte. Un amore nato quando era ancora giovanissimo e proseguito anche dopo che, a causa dei problemi di salute, dallo scorso anno non era più riuscito a seguire la squadra allo stadio. Per tanti anni dipendente delle Ferrovie Padane, prima come carrozziere e poi come autista, Bianchi aveva condiviso con tanti altri tifosi la passione per la squadra cittadina, contribuendo alla nascita dello storico club dedicato a Gianfranco Sarti.

I funerali saranno celebrati domani, martedì, alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Rivazzurra. Il rosario è in programma oggi alle 17.30, nella stessa chiesa.