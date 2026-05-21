Rimini, perde il controllo dello scooter e finisce nella vegetazione a bordo fiume

Incidente per un anziano in sella a uno scooter elettrico a tre ruote

Incidente questa mattina (21 maggio), intorno alle 12.20, per un anziano in sella a uno scooter elettrico a tre ruote. L'uomo è finito nella vegetazione, ai bordi del fiume Marecchia, all'altezza di via Coletti a Rimini. Stava percorrendo la ciclabile sul ponte del Marecchia, in direzione mare, sul lato sinistro, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dal percorso. È stato soccorso dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco. Dai primi riscontri, non avrebbe riportato lesioni significative. Sul posto sono accorsi anche i parenti, allertati dai soccorritori.