Rimini, anziano aggredito e ferito in pieno centro: un fermato

Un anziano è stato ferito, dopo essere stata aggredito in pieno centro a Rimini. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di oggi (sabato 9 agosto), nei pressi di via Tempio Malatestiano. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano è stato colpito di striscio su un braccio da un paio di forbici usate dall'aggressore, un uomo che gli avrebbe chiesto l'elemosina, reagendo poi con violenza al rifiuto. Quest'ultimo avrebbe poi gettato le forbici, ma è stato fermato dalle forze dell'ordine, allertate dai passanti. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia, oltre al personale del 118, che ha portato il ferito in ospedale.