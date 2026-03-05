Rimini, piazza Cavour grida "Libertà": la comunità iraniana festeggia la fine dell'era Khamenei

All’evento hanno partecipato anche esponenti politici locali e nazionali

A Rimini, ieri sera in piazza Cavour, circa cento persone della comunità iraniana si sono riunite per chiedere libertà e democrazia in Iran, insieme a sostenitori con bandiere di Israele, Ucraina e Stati Uniti.

La manifestazione è stata segnata dalla notizia della morte di Ali Khamenei, vista da molti come l’inizio di una possibile transizione politica. I manifestanti hanno indicato Reza Pahlavi come figura capace di guidare un percorso verso elezioni libere e uno Stato laico.

All’evento hanno partecipato anche esponenti politici locali e nazionali. Il presidio si è concluso con cori per la libertà e un forte messaggio di solidarietà tra popoli oppressi e contro il terrorismo.