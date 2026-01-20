Rimini, Piazza Decio Mercanti si rifà il look: al via i lavori dal 2 febbraio

Una piazza senza barriere: rampa e nuovi percorsi pedonali

Prenderanno il via il prossimo 2 febbraio i lavori di riqualificazione e restyling di Piazza Decio Mercanti, a ridosso del ponte di via Roma, a Rimini, un intervento che si protrarrà fino al mese di maggio.

Il progetto, redatto e diretto da Hera tech Srl, società d’ingegneria del Gruppo Hera, rappresenta un intervento strategico di manutenzione straordinaria dell’impianto di sollevamento fognario denominato 3b, infrastruttura chiave del Piano di Salvaguardia della Balneazione Ottimizzato, con l'obiettivo primario di "migliorare il controllo sulle criticità ambientali e facilitare le operazioni di manutenzione e accessibilità alle vasche interrate del sistema".

Grazie all'installazione di nuovi chiusini ermetici e all'impiego di speciali passacavi sigillanti, verranno risolte alcune criticità ambientali che potevano verificarsi in concomitanza di particolari condizioni atmosferiche o di bassa portata. Oltre a questo importante miglioramento, il progetto garantisce una nuova accessibilità inclusiva: sarà infatti realizzata una rampa sul lato nord con pendenza inferiore al 6% per permettere il pieno accesso alla Casetta dell'Acqua anche alle persone con mobilità ridotta, eliminando le barriere architettoniche preesistenti.

La sicurezza e il decoro dell’area, che si estenderà su circa 250 mq, saranno assicurati da una netta separazione tra lo spazio pedonale e quello carrabile tramite appositi dissuasori e barriere metalliche. La nuova veste estetica trasformerà la piazza in un salotto urbano di pregio grazie a materiali di eccellenza come la pietra Piasentina e la quarzite Indiana, selezionati per la loro durabilità e capacità di integrarsi armoniosamente nel contesto architettonico esistente. I nuovi chiusini a riempimento risulteranno praticamente invisibili, mimetizzandosi nel disegno della pavimentazione, mentre le strutture già presenti, come le sedute metalliche e i quadri elettrici in acciaio Corten, verranno integrate e livellate alle nuove quote della piazza.

La programmazione dei lavori, che si concluderà a maggio prima dell'avvio della stagione turistica, è stata pianificata per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza. Al termine dell’intervento, il Gruppo Hera si occuperà inoltre del ripristino del manto stradale con l’asfaltatura della via che conduce al parcheggio limitrofo. Con questa operazione, il Gruppo Hera conferma il proprio impegno nell’ammodernamento delle infrastrutture del servizio idrico, ponendo massima attenzione alla sostenibilità, alla qualità ambientale e alla cura del territorio servito.