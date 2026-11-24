Rimini, picchia la madre di 81 anni: 53enne finisce in carcere

L’uomo, già coinvolto in passato in episodi di maltrattamento, avrebbe aggredito la madre anche con calci e pugni, facendola cadere dalle scale

Ha picchiato la mamma 81enne, facendola cadere per le scale con calci e pugni a testa e addome. Un'aggressione feroce che portato in carcere un 53enne riminese seguito dal servizio di igiene mentale. L'uomo si trova in cella nella casa circondariale i "Casetti" da ieri sera in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare del gip Alessandro Capodimonte.

L'indagine coordinata dal pm Luca Bertuzzi, come riporta Ansa, nasce dalla segnalazione del servizio anziani a cui la donna si affida per il trasporto in Ospedale. L'episodio più cruento, di quello che per il gip rappresenta il motivo principale della detenzione cautelare, risale al 19 ottobre, ma le aggressioni e i maltrattamento risalgono negli anni, tanto che il 53enne era già stato arrestato in precedenza per simili reati. La donna, dopo le cure mediche per l'ultima aggressione, si è fatta coraggio e lo scorso 9 novembre ha denunciato il figlio raccontando come i maltrattamenti avessero negli anni riguardato anche il marito e la figlia. Quest'ultima in particolare a causa delle botte del fratello era stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Quando il 53enne era tornato a vivere dalla mamma rimasta vedova per l'81enne la situazione è peggiorata, fino a quando ieri la polizia giudiziaria ha dato esecuzione all'arresto