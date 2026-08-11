Rimini, più di 40 milioni di euro per cambiare il volto della città

Dalla nuova piscina di Viserba al futuro impianto di atletica di Bellariva: opere concluse, cantieri in corso e nuovi progetti sul territorio

Rimini continua a trasformarsi con un programma di lavori pubblici che coinvolge patrimonio storico, scuole, impianti sportivi, mobilità, sicurezza e spazi verdi. Tra cantieri in corso, opere appena concluse e nuovi interventi in partenza, l'amministrazione fa il punto sulla stagione degli investimenti sul territorio.

Tra gli interventi più importanti in corso ci sono il restauro e la pulitura del Ponte di Tiberio, insieme al rinnovo dell'illuminazione, con conclusione prevista entro dicembre 2026, e il restauro delle mura storiche. Prosegue inoltre il progetto della prima Comunità Energetica Rinnovabile del Comune, Comuné, che coinvolge cinque immobili comunali e l'area parcheggio delle Befane, per un investimento di 3,3 milioni di euro e una produzione stimata di circa 2 milioni di kWh di energia rinnovabile all'anno.Tra i cantieri figurano anche l'ampliamento del Tecnopolo universitario, la rigenerazione dell'area ex Forlani, interventi nei cimiteri e la riqualificazione dei Giardini Silver Sirotti, nell'area della stazione ferroviaria, con un investimento di 205mila euro.

Nei prossimi mesi partiranno invece nuovi interventi, dalla manutenzione straordinaria dell'ex Area Ghigi, con 360mila euro iniziali, alla ripartenza del progetto di rigenerazione dell'area, sostenuto da un investimento comunale di 1,5 milioni. In autunno è previsto anche l'avvio del nuovo gattile comunale di via Maderna, mentre sono programmati lavori in scuole, impianti sportivi e spazi pubblici.Sul fronte delle infrastrutture sono previsti 1,8 milioni di euro per la ricucitura delle piste ciclabili, 130mila euro per la videosorveglianza di Borgo Marina e nuovi interventi sulla viabilità e sulle piazze. Guarda invece al medio periodo il nuovo impianto di atletica leggera di Bellariva, un'opera da 16 milioni di euro. Sono già concluse, infine, opere come la nuova piscina comunale di Viserba, costata 12,5 milioni di euro, e la riqualificazione dell'ex RDS Stadium, con un investimento di 4 milioni. Ultimato anche il nuovo asilo nido Girotondo di via Codazzi, parte di un piano che porterà complessivamente 67 nuovi posti nei nidi comunali.