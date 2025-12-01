Altarimini

Rimini più sicura: nasce la sinergia tra Confcommercio e il nuovo Questore

Tavolo cordiale in Questura: Morelli e Zanzini uniti per prevenzione e sicurezza urbana

A cura di Glauco Valentini Redazione
01 dicembre 2025 14:57
Gianmaria Zanzini e il Questore Ivo Morelli
Si è tenuto in Questura il primo incontro tra il presidente di Confcommercio Rimini, Giammaria Zanzini, e il nuovo Questore, Ivo Morelli. Nel colloquio, definito cordiale e costruttivo, si è parlato di sicurezza, prevenzione dei reati e collaborazione tra imprese e forze dell’ordine, con riferimento ai protocolli già attivi su videosorveglianza e locali pubblici.

Zanzini ha espresso apprezzamento per la disponibilità del Questore e ha ribadito l’impegno dell’associazione a sostenere l’operato della Polizia. Consegnato anche il documento Confcommercio sulla rigenerazione urbana. Il presidente ha sottolineato l’importanza di garantire condizioni adeguate alle forze dell’ordine, auspicando tempi certi per la futura Cittadella della Sicurezza.

