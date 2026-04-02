Rimini più vicina all'Europa: al via i collegamenti per Londra, Vienna e Colonia

Nuovi voli e 15 posti di lavoro per il rilancio dello scalo romagnolo

Con l’avvio di aprile l’aeroporto Aeroporto Federico Fellini riattiva gran parte dei collegamenti europei, segnando l’inizio della stagione turistica e un deciso ampliamento dell’offerta voli fino a fine ottobre.

Protagonista Ryanair, che ha già riaperto le tratte per Londra, Budapest e la nuova Breslavia, oltre a Cracovia, Katowice, Praga e diverse destinazioni italiane. Attivi anche i voli di easyJet (tra cui Basilea e, da metà aprile, Londra Gatwick) e Wizz Air con Sofia.

Il calendario si arricchirà tra maggio e giugno con nuovi collegamenti strategici: Londra Heathrow con British Airways, Varsavia, Colonia (novità), Vienna, Catania e Manchester. Un network che punta ad allungare la stagione e rafforzare i mercati esteri, in particolare tedesco e britannico.

Parallelamente la gestione Airiminum ha aperto le selezioni per circa 15 nuovi addetti tra tecnici, amministrativi e personale di scalo, che si aggiungeranno a uno staff di circa 100 dipendenti.

Lo scalo si prepara infine ad ospitare Routes World 2026 (18-20 maggio), evento globale che può trainare ulteriormente lo sviluppo dei collegamenti.

Anche Bologna, capoluogo di regione, cresce sul fronte voli: all’aeroporto Aeroporto Guglielmo Marconi Ryanair annuncia 63 rotte estive (tra cui la novità Castellón in Spagna), 11 aerei basati e oltre 6 milioni di passeggeri previsti nel 2026, con un impatto occupazionale stimato in circa 4.800 posti di lavoro.