Altarimini

Rimini più vicina all'Europa: al via i collegamenti per Londra, Vienna e Colonia

Nuovi voli e 15 posti di lavoro per il rilancio dello scalo romagnolo

A cura di Glauco Valentini Redazione
02 aprile 2026 14:30
Rimini più vicina all'Europa: al via i collegamenti per Londra, Vienna e Colonia - Immagine creata con IA
Immagine creata con IA
Rimini
Attualità
Turismo
Condividi

Con l’avvio di aprile l’aeroporto Aeroporto Federico Fellini riattiva gran parte dei collegamenti europei, segnando l’inizio della stagione turistica e un deciso ampliamento dell’offerta voli fino a fine ottobre.

Protagonista Ryanair, che ha già riaperto le tratte per Londra, Budapest e la nuova Breslavia, oltre a Cracovia, Katowice, Praga e diverse destinazioni italiane. Attivi anche i voli di easyJet (tra cui Basilea e, da metà aprile, Londra Gatwick) e Wizz Air con Sofia.

Il calendario si arricchirà tra maggio e giugno con nuovi collegamenti strategici: Londra Heathrow con British Airways, Varsavia, Colonia (novità), Vienna, Catania e Manchester. Un network che punta ad allungare la stagione e rafforzare i mercati esteri, in particolare tedesco e britannico.

Parallelamente la gestione Airiminum ha aperto le selezioni per circa 15 nuovi addetti tra tecnici, amministrativi e personale di scalo, che si aggiungeranno a uno staff di circa 100 dipendenti.

Lo scalo si prepara infine ad ospitare Routes World 2026 (18-20 maggio), evento globale che può trainare ulteriormente lo sviluppo dei collegamenti.

Anche Bologna, capoluogo di regione, cresce sul fronte voli: all’aeroporto Aeroporto Guglielmo Marconi Ryanair annuncia 63 rotte estive (tra cui la novità Castellón in Spagna), 11 aerei basati e oltre 6 milioni di passeggeri previsti nel 2026, con un impatto occupazionale stimato in circa 4.800 posti di lavoro.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini