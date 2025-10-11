Rimini: Polizia di Frontiera arresta tre stranieri per documenti falsi

Intensificati i controlli: oltre cento i respingimenti dall’inizio dell’anno

Prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare della Polizia di Frontiera. Arrestato un cittadino moldavo con carta d’identità rumena falsificata, sorpreso mentre lavorava in uno stabilimento balneare di Marina Centro. Condannato a un anno e sei mesi con pena sospesa, è stato avviato l’iter di espulsione.

Fermati anche due cittadini cinesi diretti a Londra con passaporti coreani contraffatti, individuati grazie a verifiche microscopiche. Condannati a un anno e nove mesi con pena sospesa, saranno espulsi.

Respinti infine due passeggeri albanesi provenienti da Tirana non in regola con le norme d’ingresso nello Spazio Schengen. Dall’inizio dell’anno, la Polizia di Frontiera di Rimini ha arrestato 25 persone per possesso di documenti falsi e disposto oltre 100 respingimenti.