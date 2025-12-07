Rimini, pomeriggio di violenze in carcere: due risse tra detenuti e agenti feriti

Un detenuto invece è stato portato in ospedale dopo aver compiuto gesti di autolesionismo.

Due risse tra detenuti sono scoppiate nel pomeriggio di Rimini alle 14 circa di venerdì (5 dicembre). Lo riporta Leo Beneduci, Segretario Generale Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria). Tutto è nato da un alterco tra due carcerati: quando gli agenti della Penitenziaria hanno cercato di spostare uno dei due in un'altra cella, quest'ultimo ha iniziato a dare ulteriormente in escandescenze, scagliandosi contro le telecamere di videosorveglianza, danneggiando cinque porte, nonché le plafoniere e i vetri della finestra della camera in cui era stato spostato. La situazione di tensione è proseguita in quanto in un'altra sezione altri due detenuti si sono scagliati uno contro l'altro, mentre un quinto carcerato ha iniziato a compiere gesti di autolesionismo, procurandosi un grave taglio a una gamba. Nella concitazione anche due agenti sono stati feriti e portati in ospedale.