Rimini, Ponte di Tiberio: restauro verso la conclusione, nuova illuminazione entro Natale

Completata l’installazione dei nuovi proiettori, al via le rifiniture sulle superfici del ponte

Proseguono i lavori di valorizzazione del Ponte di Tiberio, il bimillenario monumento simbolo della città al centro di un importante e accurato intervento di pulitura e restauro, affiancato dalla realizzazione di una nuova illuminazione pensata per esaltarne i caratteri architettonici e la straordinaria bellezza. Dopo l’avvio, a gennaio, degli interventi dedicati alla nuova illuminazione monumentale e l’apertura, lo scorso maggio, del cantiere di restauro, le lavorazioni stanno procedendo secondo le diverse fasi previste dal progetto.

Illuminazione

La riqualificazione illuminotecnica è già in fase avanzata: è stata completata l’installazione dei nuovi proiettori a servizio del Ponte di Tiberio, che saranno attivati una volta conclusi lavori. In queste settimane è in corso la realizzazione della nuova illuminazione della passerella pedonale, attraverso l’installazione di linee LED continue nella parte superiore e in quella inferiore della struttura. Il nuovo sistema consentirà di accompagnare in modo uniforme la passeggiata pedonale e, al tempo stesso, di migliorare la visibilità e la sicurezza complessiva dell’area. Entro la fine di ottobre sarà completata l’installazione dei nuovi corpi illuminanti destinati a valorizzare in maniera omogenea il Ponte di Tiberio e i suoi percorsi: dalla passeggiata sul ponte al miglioramento dell’illuminazione dei gradoni, fino alla nuova illuminazione della passerella pedonale galleggiante che collega il lato del centro storico con piazza Pirinela.

Attraverso il nuovo sistema di gestione sarà possibile realizzare scenari di luce differenti che, durante la notte, richiameranno l’effetto della luce solare, utilizzando gli stessi toni del bianco emessi dal sole e riproducendo la medesima inclinazione delle ombre. Il gradiente di bianco e l’intensità luminosa varieranno seguendo un ciclo che renderà il ponte sempre diverso a seconda del momento della notte in cui lo si osserva. I successivi puntamenti, le regolazioni e gli ultimi perfezionamenti consentiranno di definire nel dettaglio la nuova veste luminosa del Ponte, studiata per valorizzarne l’architettura, la materia e il suggestivo rapporto con l’acqua e il paesaggio urbano circostante.

L’accensione definitiva del nuovo sistema, che restituirà al Ponte di Tiberio una nuova presenza nel paesaggio notturno della città, è prevista entro Natale.

L’intervento di riqualificazione illuminotecnica è affidato al Consorzio CEIR Soc. Cons. Coop., realtà ravennate fondata nel 1971, attraverso l’impresa consorziata DZ Engineering, azienda che vanta una specifica esperienza nel settore dell’illuminazione pubblica, monumentale e sportiva.

Restauro

Si avviano alla conclusione le attività di restauro iniziate nel mese di maggio e realizzate dalla ditta Lares di Venezia. Dopo il montaggio del ponteggio, che ha consentito di intervenire in sicurezza su tutte le superfici del ponte, sono state effettuate le operazioni di pulitura e rimozione della vegetazione, delle patine e delle croste nere, oltre al consolidamento delle pietre dei prospetti e delle arcate inferiori.

Nel mese di settembre sono iniziate le attività di rifinitura, curate dagli esperti restauratori della ditta veneziana, che consistono principalmente nella stuccatura e nell’applicazione di un trattamento protettivo sulle superfici. A seguire si procederà anche alla pulitura e alla stuccatura della pavimentazione.

Tutte queste operazioni si concluderanno nella prima parte di dicembre e sono state concordate e condivise con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, che ha autorizzato i lavori.

La ditta esecutrice LARES - LAVORI DI RESTAURO S.R.L. di Venezia è una realtà con oltre cinquant'anni di esperienza e più di 700 interventi di restauro eseguiti (tra cui Il Ponte di Rialto, Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco e il ponte di Carlo Scarpa alla Fondazione Querini Stampalia a Venezia; L'Arena di Verona, Palazzo Doria Pamphilj e la Crypta Balbi a Roma).