Rimini porta il wellness fuori dalla fiera: nasce la città‑festival del movimento

La città che corre: RiminiWellnessOFF fa della Riviera una palestra a cielo aperto

Presentata ufficialmente questa mattina, 19 maggio, nella Sala Giunta del Comune di Rimini la quarta edizione di RiminiWellnessOFF, il “fuori-fiera” del mondo fitness e wellness promosso da Italian Exhibition Group (IEG) e dal Comune di Rimini.

Il progetto, sempre più strategico nel panorama del benessere, accompagnerà le giornate del ventennale di RiminiWellness (The Wellness Experience Show, in fiera a Rimini dal 28 al 31 maggio) con un ampio programma di eventi rivolti a tutte e tutti e dedicati all’attività fisica, alla salute e allo sport, trasformando l’intera area urbana e la Riviera in un palcoscenico diffuso, vivo e pulsante.

Anche quest’anno, RiminiWellnessOFF si conferma non solo il dinamico fuori-fiera dell'appuntamento internazionale dedicato all’intero ecosistema del mondo wellness, ma anche e soprattutto una straordinaria occasione di valorizzazione territoriale e di coinvolgimento attivo della cittadinanza e della comunità, attraverso tantissime iniziative che usciranno dai confini del quartiere fieristico per abbracciare tutta la città. Dal centro storico al Parco del Mare, fino al litorale, ogni spazio diventerà protagonista di un’esperienza collettiva all’insegna dell’energia e della condivisione.

“Per il valore e la varietà delle proposte e per i tanti spazi che tocca, RiminiWellnessOFF si sta affermando come vera e propria estensione outdoor dell’evento fieristico. Una rete di iniziative e di appuntamenti capace di diffondere l'energia di RiminiWellness in tutta la città, in un fine settimana straordinario che arriva in chiusura di un maggio di grandi eventi e che ci proietta di slancio nella stagione estiva. Il palinsesto di RiminiWellnessOFF è un invito a tutti, ospiti e residenti, a muoversi, a vivere gli spazi urbani come luoghi di benessere, pensati per valorizzare il tempo libero” ha introdotto il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad nel corso della conferenza stampa ospitata questa mattina in Municipio.

Come ha spiegato l’amministratore delegato di Italian Exhibition Group, Corrado Peraboni, “RiminiWellnessOFF continua ad allargare il raggio d’azione dell’evento fieristico coinvolgendo attivamente la comunità locale e i numerosi visitatori del salone attesi sul territorio riminese. Anche il ricco calendario di quest’anno, grazie alla sinergia tra IEG e il Comune di Rimini e il contributo di aziende, associazioni e organizzazioni sportive, estende i contenuti della manifestazione all’intera città e alla Riviera con un’offerta dinamica e inclusiva. Avere un’estensione di RiminiWellness sul territorio consente non solo di offrire ai visitatori in fiera la possibilità di scoprire le peculiarità della nostra città, ma anche di promuovere la riconoscibilità di Rimini come città dello sport a livello internazionale, vista la crescente visibilità che la manifestazione sta acquisendo anche sul pubblico estero. Già tra i nostri padiglioni fieristici quest’anno vedremo infatti un incremento - grazie anche al prezioso supporto di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - di oltre 250 tra buyer e industry leaders che interverranno nelle nostre arene”.

“RiminiWellnessOFF sta naturalmente evolvendo insieme alla nostra manifestazione - ha concluso Valentina Fioramonti, group exhibition manager della divisione Wellness & Outdoor di IEG – e con lo slogan “Go Through”, invita ogni partecipante ad attraversare il quartiere fieristico e la città di Rimini scoprendo tutto ciò che la manifestazione e il territorio possono offrire. Quest’anno, inoltre, l’esperienza di RiminiWellnessOFF si concentra molto sul running che, come disciplina, ci consente di raccontare la continuità tra ciò che avviene in fiera e quello che accade in città, in centro e al Parco del Mare. Il running è un trend sempreverde e negli ultimi anni si è confermato come momento di aggregazione inclusivo e democratico, attorno al quale crescono le community che uniscono movimento, socialità e intrattenimento. Ola Movement, Fluxo, Runi Running Club sono realtà espresse dal territorio riminese che collaborano tutto l’anno con RiminiWellness e che concentreranno molte delle loro attività durante l’OFF”.

In quella che sarà l’edizione dei 20 anni di RiminiWellness, nei 30 padiglioni (per un totale di 190.000 metri quadrati di superficie indoor e outdoor e 6 aree tematiche dedicate a fitness, benessere, sport e sana alimentazione), si ritroveranno nuovamente professionisti da tutto il mondo, aziende leader e appassionati per offrire una visione aggiornata e completa delle tendenze legate alla salute, al movimento e alla qualità della vita.

Fra gli eventi di RiminiWellness OFF 2026:

• Edicola OFF – il quartier generale di RiminiWellnessOFF nel cuore del Borgo San Giuliano, punto di riferimento per riminesi e turisti. Una personalizzazione della storica edicola dove si terranno alcuni degli appuntamenti del calendario OFF che racconteranno il centro storico di Rimini, con la collaborazione dei locali del Borgo.

• The Miley Relay - Il pre-evento di RiminiWellnessOFF dedicato al mondo running per celebrare il 2° compleanno di Ola Movement, il running club riminese. Una staffetta all'insegna dello sport nel suggestivo invaso del Ponte di Tiberio e nel cuore del Parco Marecchia. A seguire DJ-set presso l'EdicolaOFF. Mercoledì 27 Maggio a partire dalle 18:30.

• Lancio Spuma Sport – Aperitivo di lancio del magazine curato da Federica Piersimoni in una veste Sport al 100%, ideato in collaborazione con RiminiWellness. Giovedì 28 Maggio a partire dalle 19:30.

• Matcha Miles – due eventi running su invito organizzati da Sofia Montagna e dalla sua community di running, che uniscono corsa e aperitivo/colazione a base di Matcha latte. Venerdì 29 e domenica 31.

• The Running Club Reunion – la prima e più grande reunion di running in Italia, con ben 28 running club arrivati da tutta Italia e invitati da RiminiWellnessOFF e Ola Movement. Evento sponsorizzato da Brooks con la partecipazione di The Fashion Jogger aka Lisa Migliorini, runner e Influencer da 3 milioni di follower. 5km di corsa lungo il Parco del Mare e aperitivo da La Lella. Sabato 30 maggio dalle 18.

• Community Reunion by Powerade Hydro Active – l’esperienza con Powerade continua fuori fiera con una speciale lezione di pilates al tramonto insieme a tre ospiti d’eccezione: Silvia Fascians, Luca Famiglietti, Laura Crugnola. Un appuntamento pensato per celebrare uno stile di vita fatto di equilibrio, cura di sé e movimento quotidiano, nello stile autentico di Powerade Hydro Active™. Sabato 30 maggio, inizio raduno alle ore 18:30 Spiaggia Libera L. go Boscovich. Il Villaggio dello Sport di CONI e Club Nautico venerdì e sabato presso la Spiaggia Libera Largo Boscovich.

• Mind Your Business, una sessione di meditazione immersiva accompagnata da una dj session live all’alba nella terrazza Ala Nuova del Museo della Città in collaborazione con God Save The Chill e Miracle Of Mind. Domenica 31 maggio alle ore 6:00.

• Runimental Run – una ‘run’ tra i monumenti del centro, accompagnati da una guida turistica che illustrerà il patrimonio artistico della città. Il percorso si conclude al Necessaire, dove l’energia dello sport lascia spazio alla convivialità con pizza e DJ set. L'evento è realizzato in collaborazione con i partner Runi Running Club e Tredicimetriquadri.

• Fluxo Sunrise Run - 5 km di camminata oppure 10 km di corsa all'alba, adatta a tutti, sabato 30 maggio alle ore 6:00 e appuntamento, sempre con Fluxo, il sabato sera a partire dalle 20.30 a Piazzale Kennedy per il Fluxo All-In, una serata indimenticabile tra allenamento ed intrattenimento, con sessioni di workout, presenza di special guest e Beer Yoga. Al MOAB Court, sempre sabato pomeriggio e sera, ci sarà il consueto "Torneo Riviera di Rimini" in collaborazione con Riviera Basket: 4 squadre provenienti da diverse regioni d'Italia, a partire dalle ore 14:00.

• La cultura che cura, presso l’Arena Francesca da Rimini. L’evento organizzato dall’Orchestra EYOS intende unire musica, danza e divulgazione in un momento pubblico dedicato al valore della salute e della partecipazione culturale nella giornata mondiale della sclerosi multipla. Durante la serata ci sarà una esibizione di scherma storica a cura di ASD Sala D'Arme Achille Marozzo Romagna.

• Wellness Talks, quattro appuntamenti ideati e coordinati da Luigi Angelini, dedicati all'approfondimento dei principali temi legati al benessere e alla prevenzione, da giovedì a domenica al Sun Padel.

• BeBike Experience, domenica 31 maggio, in collaborazione con Shark Sport Events che unisce sport, scoperta del territorio ed emozioni autentiche. L'itinerario è studiato per valorizzare il territorio ed è adatto a tutti i livelli, dagli appassionati agli amatori.

• 20th Celebration Party – piazzale esterno fiera di Rimini, dj set di Prezioso per celebrare i 20 anni di RiminiWellness. Durante il party, verrà lanciato in anteprima nazionale il teaser della versione italiana di Physical100, la produzione Netflix che sarà in onda a partire da ottobre.

• Aperitivo di chiusura di RiminiWellness OFF - RockIsland “Love Generation”: il sole scende sull'Adriatico mentre le prime note del DJ set iniziano a scaldare l'atmosfera per l'aperitivo conclusivo del RiminiWellnessOFF. Domenica 31 maggio a partire dalle 19:30

E ancora padel, walking football, scherma storica, tiro con l’arco, roller, divulgazione con Postura da Paura e le tante attività del CUS di Bologna, che attiverà la palestra Alma GYM e Piazza Malatesta; le attivazioni delle isole di training Technogym nel Parco del Mare e la Ginnastica Militare Dinamica Italiana che metterà in moto l’intera spiaggia di Rimini e molto altro.