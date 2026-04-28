Rimini premia Paolo Sorrentino: svelato il programma de La Settima Arte 2026

Torna la festa del cinema di Confindustria Romagna. Opening night con Cracco e Poggiali

Torna a Rimini la magia del grande schermo vista attraverso la lente dell'impresa e dell’industria. Dal 22 al 24 maggio, con un’anteprima il 21 maggio, si terrà l’ottava edizione de La Settima Arte Cinema e Industria, la manifestazione organizzata da Confindustria Romagna. In programma proiezioni, masterclass, tour felliniani, una mostra fotografica inedita e la consegna del Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria, che si terrà il 23 maggio al Teatro Amintore Galli di Rimini. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

A ricevere il Premio Confindustria Romagna Cinema e Industria 2026 saranno: il Premio Oscar Paolo Sorrentino sarà insignito del Premio Cinema e Industria ad honorem 2026. Fabio De Luigi (Premio Speciale alla carriera e alla valorizzazione del territorio), Riccardo Tozzi (Premio alla Produzione), Minerva Pictures (Premio alla Distribuzione - ritira Gianluca Curti), Giogiò Franchini (Premio al Montaggio), Francesco Vedovati (Premio al Casting Director). A Valentina Cenni sarà consegnato il Premio Fondazione Roberto Valducci per il Cinema dedicato alle professioniste del settore. Il premio Cinema e Industria è attribuito ai professionisti del cinema che si sono distinti per il proprio lavoro e valore.

La giuria presieduta dal regista Pupi Avati è composta da Gian Luca Farinelli (direttore Cineteca di Bologna), Marco Leonetti (direttore Cineteca di Rimini), Veronica Innocenti (professoressa di Economia e Marketing degli Audiovisivi, Università di Bologna), Stefano Pucci (imprenditore), Mario Sesti (critico cinematografico e regista). Condurrà la cerimonia la giornalista Paola Saluzzi.

Opening Night il 22 maggio: con il "Viaggio nel mito. L’eccellenza di un territorio tra industria, velocità, cinema, motori e cultura del gusto" si esplorerà il legame tra l'immaginario cinematografico e le eccellenze del Made in Italy. Al cinema Fulgor, moderati da Federica Masolin (giornalista Sky Sport), si confronteranno due icone dei rispettivi settori: lo chef e imprenditore Carlo Cracco e Manuel Poggiali manager Ducati Corse. Un dialogo inedito per celebrare come il gusto, la velocità e il cinema possano diventare narrazione e sviluppo economico. Durante la serata sarà presentato in anteprima il videoclip Viaggio nel mito.

L’evento "80 anni di voto alle donne. Altri 130 anni per la parità di genere? Il ruolo del cinema e il suo racconto", celebrerà l’importante anniversario con un confronto sul valore del ruolo femminile in vari settori. L’incontro è realizzato in collaborazione con STEAMIAmoci all’interno del roadshow nazionale sul tema. La mostra fotografica inedita Dive. Le meraviglie del cinema italiano, a cura di Marco Dionisi Carducci, sarà dedicata alle grandi attrici degli anni Quaranta e Settanta che hanno contribuito, con il loro talento, a rendere grande il cinema italiano. Il vernissage il 21 maggio, al Museo Fellini-Palazzo del Fulgor, come anteprima della Festa. I giovani saranno al centro della masterclass Dalla scuola al set: i giovani scoprono il dietro le quinte, un dialogo diretto tra studenti e professionisti con gli ideatori e i vincitori del premio internazionale #24Frame al Secondo, il produttore Daniele Basilio e la montatrice Natalie Cristiani.

Si andrà alla scoperta del genio e dei luoghi di Federico Fellini con gli Experience Tour organizzati in collaborazione con Visit Rimini. Fra gli incontri di formazione anche “Raccontare la realtà: l’arte della narrazione tra cinema e giornalismo” organizzato insieme all’Ordine Giornalisti e la Fondazione Giornalisti dell’Emilia-Romagna.

Molte le proiezioni in omaggio ai premiati e ai protagonisti dell’ottava edizione. La Festa del Cinema si svolgerà nei luoghi della cultura e del cinema della città. Programma completo ed iscrizioni www.lasettimarte.it.