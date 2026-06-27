Rimini, prende di mira per l'ennesima volta lo stesso supermercato per rubare: arrestato

Il giovane è stato fermato mentre cercava di dileguarsi passando da una delle casse chiuse

Ieri mattina (26 giugno) un giovane magrebino è stato arrestato a Rimini, per l'ipotesi di reato di rapina. I fatti sono avvenuti alle 11.30 in un supermercato di via Flaminia: secondo quanto ricostruito dagli agenti di Polizia, intervenuti sul posto, il giovane, già noto al personale addetto alla vigilanza per altri furti, è stato notato mentre prelevava merce dagli scaffali. Una volta alle casse, ha cercato di dileguarsi, passando da una delle postazioni chiuse. Immediatamente fermato dall'addetto alla sicurezza e dai commessi, ha cercato di liberarsi con la forza, senza riuscirci. È stato poi preso in consegna e identificato dalla Polizia.