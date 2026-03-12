Rimini prepara l’estate: pulizia delle spiagge, sfalcio del verde e ripascimento dell’arenile

Con l’arrivo della primavera partono gli interventi su litorale, parchi e strade per arrivare pronti a Pasqua e ai primi ponti turistici

In concomitanza con l’arrivo della primavera entrano nel vivo le operazioni di pulizia delle spiagge, dello sfalcio stagionale del verde e il ripristino dell’arenile per arrivare pronti ai primi banchi di prova della stagione con l’arrivo della Pasqua e dei ponti.

Movimentazione della sabbia in eccesso e ripascimento: la spiaggia si prepara per la stagione

Come ogni primavera, il ripristino dello stato dei luoghi avviene in collaborazione tra i concessionari demaniali marittimi e l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna: un’operazione che viene effettuata recuperando la sabbia delle dune e quella circostante in eccesso, che viene parallelamente utilizzata per gli interventi di difesa della costa mediante ripascimento delle porzioni di litorale in erosione.

Il 23 marzo prenderanno il via i lavori di prelievo dalla duna nella parte sud di Rimini, per il ripascimento nelle zone del litorale provinciale maggiormente in erosione. Queste attività termineranno (condizioni meteomarine permettendo) entro la fine del mese di marzo. Successivamente i concessionari potranno avviare le operazioni di livellamento in relazione ai propri programmi di installazione delle attrezzature balneari.

Hera è già impegnata nella pulizia delle spiagge con interventi settimanali iniziali che saranno seguiti da un'intensificazione dal 15 maggio e da operazioni quotidiane dal 1° giugno. Le attività comprendono la pulizia completa delle spiagge libere principali (Porto e Darsena di San Giuliano) e con un intervento di raccolta del rifiuto spiaggiato portato sull’arenile dalle mareggiate, oltre alla pulizia e la raccolta lungo tutta la battigia.

Pulizie delle strade e raccolta dei rifiuti: si intensifica l’attività di Hera

A ridosso delle festività pasquali, il Gruppo Hera intensifica le attività di pulizia delle strade e delle spiagge, potenziando anche la raccolta dei rifiuti. Nei principali parchi comunali verrà effettuata una pulizia quotidiana, mentre lungo la zona costiera si procederà con la pulizia accurata delle aiuole dei lungomari nord e sud, il lavaggio delle pavimentazioni e della viabilità, con un incremento dei lavaggi nei sottopassi. La frequenza dello svuotamento dei cestini sarà potenziata, con un ripasso pomeridiano nei fine settimana di Pasqua nelle zone turistiche più frequentate. I cestini sui lungomari saranno lavati e sostituiti, ove necessario, sia nella fascia turistica che nel centro storico.

Per garantire un intervento ancora più capillare ed efficace, Hera integrerà la programmazione ordinaria con risorse aggiuntive: due spazzatrici con autista, dieci operatori manuali, un'idropulitrice e una lavasciuga per le pavimentazioni di pregio. Sul fronte della raccolta rifiuti, è previsto un potenziamento dei passaggi per le utenze non domestiche nelle zone turistiche, inclusi gli stabilimenti balneari, con un passaggio di svuotamento supplementare per ogni tipologia di rifiuto rispetto al calendario abituale.

Cura del verde: verso il completamento il primo intervento di sfalcio erboso del 2026

A conclusione delle attività invernali che hanno visto le potature di circa 2000 alberi, è iniziata i primi di marzo la prima fase di sfalcio dell’erba che verrà conclusa entro metà aprile. Un tipo di intervento, finalizzato alla manutenzione ordinaria di tutte le aree verdi della città per un totale di circa 2.500.000 metri quadri curati da Anthea. La programmazione prevede che il taglio venga ripetuto per quattro volte l’anno su tutto il territorio comunale.

Lo sfalcio dell’erba è iniziato il 3 marzo e le prime aree interessate dai lavori sono state le aree cimiteriali e quelle legate ai luoghi di pregio del centro storico, contestualmente si procede sul resto della città. Oltre al taglio erba in questi giorni è stato concluso un primo intervento di cura delle aiuole del nuovo e vecchio lungomare. Più di 17.000 mq di aiuole curate in termini di rimozione delle infestanti, potatura di erbacee perenni ed arbusti, che a seguire vedranno il ripristino delle piantine mancanti, oltre alla riattivazione delle fontane.

In continuità con il primo taglio, il secondo intervento del taglio dell’erba partirà entro metà aprile. In primavera, infatti, il manto erboso cresce più velocemente e si rendono necessari più interventi ravvicinati. In questo periodo dell’anno e in quello successivo dell’estate, si concentrano le fasi di sfalcio dell’erba che vengono ripetute ciclicamente tra i mesi di marzo, aprile e giugno.