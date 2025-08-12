Rimini, Presidente bagnini attacca: "Prezzi sono popolari, stagione in linea: giugno eccezionale"

Le parole di Mauro Vanni: "Se il trend di agosto è questo, saremo in linea con l'anno scorso"

Un giugno definito "eccezionale", un luglio rallentato dalla pioggia e un agosto che promette di chiudere in linea con la scorsa stagione. Alla vigilia di Ferragosto, Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Bagnini Rimini Sud e di Confartigianato Imprese Demaniali, traccia un primo bilancio dell’estate 2024 nella capitale romagnola del turismo.

«Se il trend di agosto sarà questo, chiuderemo una stagione buona come quella dello scorso anno», commenta Vanni all'Ansa. «Quest’anno abbiamo visto week-end da tutto esaurito, cosa che non succedeva a luglio da tanti anni, e una flessione durante la settimana, soprattutto per quanto riguarda i turisti italiani».

A compensare il calo della clientela nazionale è arrivata la forte presenza di stranieri: «Direi addirittura raddoppiata – sottolinea – grazie anche all’aumento dei voli sull’aeroporto di Rimini. Gli stranieri stanno facendo la parte del leone».

Sul fronte dei prezzi, al centro di recenti polemiche, Vanni difende l’offerta della Riviera: «Un ombrellone con due lettini costa 24 euro, comprensivi di servizi come parchi gioco, palestre e campi sportivi. Non mi sembra proibitivo, tanto che le spiagge libere sono vuote e le attrezzate piene».

Per il presidente di Confartigianato Imprese Demaniali, anche i prezzi dei singoli lettini – «7/8 euro al massimo» – restano popolari e competitivi, nonostante l’aumento del costo della vita: «Sto alla cassa tutto il giorno e nessuno si lamenta. Mi pare che le polemiche siano state molto montate sulla stampa».