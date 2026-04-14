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Rimini, prestiti e cessione del quinto: richiedenti tra i più anziani in Emilia-Romagna

Nel 2026 in provincia l’età media di chi chiede finanziamenti è la più alta della regione (57 anni e 6 mesi), mentre la durata dei prestiti personali resta tra le più brevi insieme a Modena

A cura di Grazia Antonioli Redazione
14 aprile 2026 10:20
Rimini, prestiti e cessione del quinto: richiedenti tra i più anziani in Emilia-Romagna -
Provincia di Rimini
Attualità
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Nel primo trimestre del 2026 prosegue il trend di calo dei tassi d’interesse iniziato lo scorso anno per quanto riguarda il mercato dei finanziamenti in Italia, soprattutto per i prestiti personali. Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, a marzo il TAEG medio delle pratiche erogate per i prestiti personali è sceso sotto l’8,00%, subendo un calo di 20 punti base rispetto al mese precedente e passando dunque dall’8,14% di febbraio al 7,94%. Guardando ai tassi di interesse delle cessioni del quinto per dipendenti privati - che offrono condizioni ben più convenienti rispetto ai prestiti personali in virtù delle garanzie più solide offerte alle finanziarie – il TAEG medio si mantiene stabile al 6,61%, così come accade per le cessioni del quinto per dipendenti pubblici, che si fermano a una media del 5,74% anche a marzo. Per quanto riguarda le cessioni del quinto destinate ai pensionati si osserva invece un lieve calo di circa 10 punti base, con il TAEG medio che dall’8,08% di febbraio è sceso fino al 7,97% registrato nel mese appena concluso.

Prestiti personali: in Emilia-Romagna nel 2026 si chiedono 12.600 € in media.

Piacenza la provincia dove le somme richieste sono più alte Secondo i dati dell’Osservatorio di Segugio.it, in Emilia-Romagna in cima alle finalità di finanziamento più popolari nel primo trimestre del 2026 si trova la liquidità, che assorbe il 29,8% del totale delle richieste. In seconda posizione c’è il 1 consolidamento con il 23,5 % delle domande, mentre sul terzo gradino del podio troviamo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di un’auto usata, che assorbono oltre un quinto delle richieste nei primi 3 mesi di quest’anno (21,4% del mix). Per quanto riguarda gli importi richiesti per prestiti personali nel corso del 2026 finora, nella regione il dato tocca i 12.600 € in media, con il consolidamento che si conferma la finalità per la quale si chiedono le somme maggiori (18.300 € in media). In Emilia-Romagna la provincia dove si richiedono le somme maggiori in questo primo trimestre del 2026 è quella di Piacenza, con la media che si attesta su 14.761 €, mentre al contrario in quella di Ravenna si richiedono gli importi minori della regione: 10.857 € in media. Guardando alla durata media dei finanziamenti, i più lunghi vengono richiesti a Bologna, Ferrara e Parma (5 anni e 10 mesi in media), mentre i più brevi nelle province di Modena e Rimini (5 anni e 6 mesi). Infine, i richiedenti di prestiti personali più giovani nel primo trimestre del 2026 si trovano a Piacenza (41 anni e 8 mesi in media), mentre l’età più elevata si registra a Ferrara (47 anni e 5 mesi).

Cessioni del quinto: nel 2026 oltre la metà dei richiedenti in Emilia-Romagna è dipendente privato.

A Ferrara gli importi richiesti più alti Anche in questi primi 3 mesi del 2026 i dipendenti privati si sono confermati i maggiori richiedenti di finanziamenti tramite la cessione del quinto in Emilia-Romagna, assorbendo oltre la metà delle richieste totali (54,4% del mix), mentre la quota di dipendenti pubblici è pari al 19,6% del totale e quella di pensionati si attesta al 25,9% del mix. Per quanto riguarda l'importo medio richiesto per queste tipologie di finanziamenti, nel 2026 il dato è pari a 21.100 €, con i dipendenti pubblici che chiedono 25.200 € in media, quelli privati 21.200 € e i pensionati 19.700 €. La provincia dell’Emilia-Romagna dove nel 2026 si richiedono le somme maggiori per la cessione del quinto è quella di Ferrara, dove la media è pari a 23.901 €. In quella di Forlì-Cesena, invece, il dato è il più basso della regione, con una media che si attesta sui 18.831 €. A Ravenna la durata dei finanziamenti è la più lunga, con 8 anni e 9 mesi in media, mentre nella provincia di Piacenza si registrano quelli più brevi: 7 anni e 9 mesi in media. Infine, a Rimini i richiedenti di cessione del quinto hanno l’età media più elevata della regione (57 anni e 6 mesi), con i più giovani che si trovano invece nelle province di Modena e Piacenza (45 anni).

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