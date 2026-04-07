Rimini: previsioni del 8 aprile 2026 — giornata prevalentemente serena

Rimini, 8 aprile 2026 — giornata in prevalenza serena con temperature tra circa 10°C e 15°C e venti deboli. Nessuna pioggia prevista.

L'8 aprile 2026 a Rimini si prospetta una giornata tranquilla e maggiormente asciutta: cielo sereno o con modeste velature, venti deboli e temperature primaverili. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 9,8°C, percepita 8,7°C; umidità 53%, pressione 1020 hPa. Vento debole da SO a 2,2 m/s con raffica 1,9 m/s (direzione 217°). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — cielo sereno. Temperatura 13,1°C, percepita 11,8°C; umidità 53%, pressione 1020 hPa. Vento da SO a 2,1 m/s, raffica 1,9 m/s (218°). Visibilità ottima. Probabilità di precipitazioni 0%.

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura 13,9°C, percepita 12,9°C; umidità 59%, pressione in lieve aumento a 1022 hPa. Vento molto debole da E a 0,95 m/s, raffica 0,8 m/s (95°). Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione attesa.

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con cielo limpido. Temperatura 14,7°C, percepita 13,9°C; umidità 65%, pressione 1023 hPa. Vento debole da E a 3,8 m/s, raffica 3,3 m/s (79°). Visibilità elevata. Probabilità di pioggia 0%.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole al cielo. Temperatura massima prevista 15,1°C, percepita 14,3°C; umidità 64%, pressione 1022 hPa. Vento debole da ENE a 3,2 m/s, raffica 2,7 m/s (64°). Copertura nuvolosa contenuta (circa 24%). Nessuna pioggia prevista.

Primo pomeriggio (15:00) — nubi sparse. Temperatura 14,1°C, percepita 13,3°C; umidità 68%, pressione 1021 hPa. Vento debole a 2,4 m/s con raffiche fino a 2,7 m/s (72°). Aumento della nuvolosità ma condizioni rimangono asciutte (pop 0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse. Temperatura 12,7°C, percepita 11,9°C; umidità 74%, pressione 1021 hPa. Vento molto debole a 1,2 m/s, raffica 1,3 m/s (151°). Visibilità buona. Nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00) — cielo sereno con schiarite. Temperatura 12,3°C, percepita 11,5°C; umidità 73%, pressione 1021 hPa. Vento calmo da N a 0,6 m/s, raffica 1,1 m/s (354°). Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia 0%.

Riepilogo del giorno

Giornata asciutta e prevalentemente soleggiata a Rimini l'8 aprile 2026, con temperature comprese indicativamente tra 9,8°C e 15,1°C. Venti deboli variabili, visibilità generalmente ottima e probabilità di precipitazioni nulla. Condizioni favorevoli per attività all'aperto; comunque portare una giacca leggera per le ore serali e notturne.